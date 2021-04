Über 2,7 Kilometer erstreckt sich ein neuer Entdeckerpfad, der ab Samstag, 17. April, bis Oktober auf eigene Faust erkundet werden darf. Es ist ein Naturerlebnispfad für die ganze Familie, der im Rahmen der Heimattage geschaffen wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Eigentlich waren für das Wochenende vom 17. und 18. April die Naturerlebnistage in Möggingen vorgesehen.

Die ursprünglich zusammen mit den Natur- und Umweltschutzverbänden für eine große Personenzahl geplante Veranstaltung wird laut Pressemitteilung nun in einen Naturerlebnispfad Heimattage umgewandelt, der die Natur für jeden ganz individuell und pur erlebbar machen soll.

Die Heimattage Baden-Württemberg Seit 1978 gibt es die Heimattage Baden-Württemberg. Sie sind ein gemeinschaftliches Veranstaltungsformat einer Kommune und des Landes Baden-Württemberg. Jedes Jahr werden sie in die Hand einer anderen Stadt, Gemeinde oder eines kommunalen Verbundes gelegt. Von der bisher kleinsten Stadt Engen mit 11.000 Einwohnern bis zur Großstadt Karlsruhe mit 311.000 Einwohnern reicht das Spektrum der bisherigen Ausrichterorte.

Die fachliche Begleitung der Heimattage Baden-Württemberg übernimmt der Landesausschuss Heimatpflege Baden-Württemberg. In diesem Gremium sind die Verbände der ehrenamtlichen Heimatpflege und die für Heimatpflege zuständigen Landesbehörden gebündelt. Verantwortlich für die Durchführung der Heimattage ist zwar die ausrichtende Kommune, jedoch sind wichtige Entscheidungen mit dem regional zuständigen Arbeitskreis Heimatpflege abzustimmen.

2020 sollten die Heimattage in Sinsheim stattfinden, mussten aber aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im April abgesagt werden.

1978 machte Konstanz den Anfang als Ausrichterstadt der Heimattage, 2021 kehren sie erstmals wieder an den Bodensee zurück. Dieses Jahr richtet Radolfzell die Heimattage aus.

„Als Umweltstadt ist der Naturerlebnispfad die perfekte Möglichkeit, um unseren zweiten Themenschwerpunkt Natur, Umwelt, Klimaschutz und Landschaft im Rahmen der Heimattage zu präsentieren“, wird Oberbürgermeister Martin Staab in der Pressemitteilung zitiert.

Aufgaben und Fragen auf zehn Schildern

Beginnend am Mögginger Dorfplatz führt der 2,7 Kilometer lange Pfad vorbei an Streuobstwiesen, Sumpf- und Waldlandschaften sowie dem Wasserschloss und dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.

Radolfzell Ortsteile mit gratis WLAN: In Möggingen reicht der Empfang vom Rathaus bis zum Dorfplatz vor der Kirche Das könnte Sie auch interessieren

An zehn Schildern entlang des Weges gilt es, Aufgaben zu lösen und Fragen über verschiedene Natur- und Umweltthemen zu beantworten.

Die Aufgaben und Fragen wurden vom BUND, von EuroNatur, Fridays-for-Future Radolfzell, dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, der Gruppe Parents-for-Future aus Singen und Radolfzell, dem Landschaftserhaltungsverband Konstanz, dem Projektsponsor Edeka Südwest, den Abteilungen Bürgerschaftliches Engagement beziehungsweise Landschaft und Gewässer der Stadt Radolfzell sowie der Imkerin Sabine Christ mit Unterstützung der Naturpädagogin Angela Klein gestaltet.

In dem begleitenden Flyer zum Naturerlebnispfad können die Lösungen eingetragen werden und man kann damit an der Verlosung regionaler, nachhaltiger Wanderpakete teilnehmen.

Flyer liegt auf dem Dorfplatz aus

Der Flyer liegt laut Stadtverwaltung ab dem 17. April in Möggingen am Startpunkt des Naturerlebnispfades, auf dem Dorfplatz gegenüber dem örtlichen Rathaus, aus. Zudem kann er auf Wunsch kontaktfrei postalisch zugeschickt werden.

Der Einsendeschluss für die Teilnahme am Gewinnspiel ist der 1. Oktober 2021. Auf dem Naturerlebnispfad auf Spurensuche begeben können sich Interessierte aber noch den ganzen Oktober.

Wer in Möggingen seine Entdeckungsreise beginnt, sollte der Umwelt zuliebe und aufgrund der wenigen Parkmöglichkeiten vor Ort darauf achten, das Auto stehen zu lassen und mit dem Bus, per Rad oder zu Fuß nach Möggingen kommen. Wer nicht auf das Auto verzichten kann, hat die Möglichkeit, den Parkplatz am Friedhof zu nutzen.