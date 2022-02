von Gerald Jarausch

Närrischer Unterricht in den Kindergärten: Vertreter der verschiedenen Gruppen der Narrizella haben am gestrigen Mittwoch die Radolfzeller Kindergärten aufgesucht. Vor Ort gab es jeweils einen rund 15-minütigen Nachhilfeunterricht. Die Kinder lernten, Narrensprüche richtig aufzusagen sowie traditionelle Radolfzeller Fastnachtslieder.

So manchem Kind begegneten die unterschiedlichen Figuren dabei das erste Mal. In jedem Fall wurden die Narren schon sehnsüchtig in den Einrichtungen erwartet, wie Zunftmeister Sascha Hain bemerkte. „Die Kinder waren richtig aufgeregt“, sagte er nach der Runde durch die zehn Kindergärten der Stadt.

Die gute Stimmung im Außenbereich der Tagesstätten übertrug sich mitunter auch auf Passanten, die das Spektakel im Vorbeigehen bewunderten. So stimmten Beobachter zum Beispiel vor der Kindertagesstätte Seehund am Gerberplatz kurzerhand in den Gesang der Narrizella ein, als sie ihren Marsch intonierten.