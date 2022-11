von der Lokalredaktion Radolfzell

Was ist in der kommenden Fasnacht 2023 geboten, wo findet etwas statt? Offizieller Start ist in Radolfzell am 11.11. mit dem Auftritt der Weibsbilder. Danach gibt es demnächst eine Übersicht über die öffentlich angekündigten närrischen Veranstaltungen. Die Narrenzünfte können gerne Infos zu ihren Veranstaltungen an radolfzell.redaktion@suedkurier.de mailen.

Auftakt mit den Weibsbildern in Radolfzell

Die Weibsbilder der Narrizella treten am Freitag, 11. November, um 20 Uhr im Radolfzeller Milchwerk auf. Alljährlich stellen Frauen in mehreren Gruppen eine Bühnenshow auf die Beine und präsentieren unter anderem Sketche und Tänze – nach Corona-Einschränkungen nun endlich wieder in gewohnter Form. Das Motto dabei lautet „anders“, wie beim Probenbesuch deutlich wird. Wie die Verantwortlichen erklären, wird der Saal bereits um 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Für die Auftritte scheuen die Weibsbilder – wie hier im Jahr 2019 – auch bei den Kostümen keinen Aufwand. | Bild: Georg Lange

Weitere Termine für 2022/23 werden ergänzt. Eine Übersicht für die vergangene Fasnacht zeigt, was die Narren zuletzt trotz Einschränkungen geboten haben – und welche Corona-Regeln damals galten.