von Gerald Jarausch

Einmal mehr hat sich jetzt gezeigt, dass die Radolfzeller Narren ein Herz für Kinder besitzen. Durch den Verkauf von Bändeln und einzelnen Spenden erzielte die Garde der Narrizella Ratoldi in diesem Jahr einen Gesamtbetrag von 2700 Euro, der wieder den Radolfzeller Kindergärten zugute kommt.

Aktion gibt es seit 2010

Die Aktion „Narr mit Herz“ findet seit dem Jahr 2010 statt und wird im Normalfall bereits in der Osterzeit an die Einrichtungen gespendet. In diesem Jahr haben die Umstände dafür gesorgt, dass sich die Ausschüttung verzögert hat. Für den Waldorfkindergarten „Sieben Zwerge“ an der Konstanzer Straße kommt die närrische Wohltat daher eher „einem Weihnachtsgeschenk gleich“, wie Einrichtungsleiterin Manuela Ruh sagte.

Radolfzell Nach 27 Jahren ist Schluss: Dieses Traditionsgeschäfts in Radolfzell schließt zum Jahresende Das könnte Sie auch interessieren

Aus den Händen von Narrenbolizischt Alan Poezevara erhielt sie jetzt den Betrag von 1600 Euro in Form eines überdimensionalen Schecks. Die Freude über die großzügige Spende ist in der Einrichtung groß, denn laut der Einrichtungsleiterin „braucht man jede Unterstützung, die man kriegen kann“, wie sie erklärte. Besonders die kleinen, freien Träger von Kindergärten seien auf Zuwendungen dieser Art förmlich angewiesen, um die steigenden Kosten in allen Bereichen auffangen zu können.

Geld wird für die Kinder genutzt

Die Spende wird jedoch nicht die Verwaltung, sondern direkt den derzeit insgesamt 49 Kindern im Waldorfkindergarten zugute kommen. Als potentielle Anschaffungen kommen laut Manuela Ruh ein neuer Bollerwagen für Wandertage und Spielmaterialen für der Freispiel im Garten der Einrichtung in Frage.

Radolfzell Mirabellenwiese wird zähneknirschend und mit schwerem Herzen verkauft Das könnte Sie auch interessieren

Auch Bürgermeisterin Monika Laule, die die Bildungseinrichtungen in der Stadt betreut, freute sich über Spende der Narren: „Das ist eine tolle Unterstützung für einen richtig guten Zweck“, befand sie. Mittlerweile sind praktisch alle bestehenden Kindergärten und Kitas der Stadt durch die Narren unterstützt worden. „Dann können wir ja wieder von vorne anfangen“, bemerkte Alan Poezevara an dieser Stelle. In diesem Jahr wird neben dem Waldorfkindergarten die Kinderkrippe „Seepferdchen“ mit 1100 Euro gefördert.