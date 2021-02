von Georg Lange

Fasnacht ist für die Präsidentin der Iznanger Bützigräbler eine überaus soziale Angelegenheit. Ab der Bekanntgabe des Höriumzug-Mottos wird für gewöhnlich gemeinsam geplant, entworfen, genäht und gebaut.

Fährt sie dann während der närrischen Tagen von ihrem Radolfzeller Wohnort nach Iznang, so beginnt ihre Fasnacht bereits im Bus. Durch die Corona-Pandemie seien nun die Kontakte und sozialen Beziehungen zu den Narren nach Iznang zerrissen und zerpflückt, sagt sie: „Für einen richtigen Narr ist es einfach traurig.“

Virtueller Umzug entzündet das Narrenfieber

Bereits das Weihnachtsfest war ihr durch die Corona-Pandemie verdorben worden. Die weihnachtliche Dekoration entfiel und damit auch der typische Wechsel zum närrischen Wohnungsschmuck, der normalerweise daraufhin folgte.

Erst als ein Bützigräbler ihr vor wenigen Tagen ein Foto seiner fasnachtlich geschmückten Hausfront für den virtuellen Narrenumzug in Owingen zusendete, wurde sie vom närrischen Fieber gepackt. Sie richtete im Hinterhof aus dem gefallenen Schnee spontan eine Eisbar her und feierte gemeinsam mit den Narren im Internet.

Inge Vogler ist von Natur aus mit einer gehörigen Portion an Humor und Freude ausgestattet. Doch trotz ihres fröhlichen Umgangs mit der aktuellen Situation wird schnell deutlich, wie sehr ihr der Kontakt zum Narrenverein und der Austausch zu dessen Abteilungen fehlt. „Ich gehe davon aus, dass viele Narren sagen werden: Wisst ihr noch, was das für ein blödes Jahr war – damals, als wir kein Fasnacht hatten“, prophezeit sie.

„Mit Filzhüten im Wohnzimmer“

Es scheint, dass für Inge Vogler eine Fasnachtsstimmung nur durch einen externen Kick wie dem virtuellen Narrentreffen aufkommen will. Dann wird sie spontan kreativ und häuft Kubikmeter an Schnee zu einer geschmückten Eisbar auf. „Danach saßen wir am Abend mit Filzhüten im Wohnzimmer und hatten es lustig“, erzählt die Präsidentin.

Spontaneität, Humor und Selbstironie sind hier das Gegenmittel für die Maßnahmen gegen die Pandemie und für eine „Fasnacht daheim“.