von Georg Lange

Wo viele ihre Blicke lieber abwenden, schaut Hannelore Honold mit einem ganz besonderen Interesse hin: Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben und von dieser zu wenig wahrgenommen werden. Jeder Einzelne, den die ehemalige Gastronomin der Mettnau-Stube in der Radolfzeller Initiative Querklecks, ein Treffpunkt für Menschen mit Behinderung, kennenlernen durfte, sei etwas ganz besonderes für sie, sagt Honold. Sie erlebt dabei, wie komplex Menschen mit einem Handicap seien und welche Fähigkeiten sie hätten, die vielfach übersehen würden.

Der Freizeittreff Querklecks Querklecks in der Güttinger Straße ist ein integrativer Erlebnisort für Kinder und junge Erwachsene mit Behinderungen, in dem auch Kontakte untereinander geknüpft werden können. Geschulte Kräfte betreuen ehrenamtlich die Besucher.



Den Grundstein legte 1989 Heinz C. Brandmeier mit einem Spendenkonto bei der Stadt Radolfzell. Punktuell sollte die finanzielle Not von Menschen mit einer Behinderung gelindert und Anschaffungen ermöglicht werden. Daraus entstand die Initiative Querklecks. Hannelore Honold ruft Eltern von jungen Behinderten auf, ihr Kind in die samstägliche Obhut des Querklecks zu geben, damit sie sich für ein paar Stunden entspannen und die Kinder die Querklecks-Freizeitgestaltung erleben können.

Mit dem Verkauf eigener Handarbeiten und selbst hergestellter Plüschtiere für Kinder sammelt sie erfolgreich Spenden für den Freizeittreff Querklecks. Zu den Heimattagen und während der Baden-Württemberg-Tage, am 3. und 4. Juli, stellt ihr das Radolfzeller Outlet Center Seemaxx eine Fläche für den Verkauf der fantasievollen Unikate zur Verfügung. Dabei soll es alles geben, was Kinder brauchen könnten – vom Schminktäschchen über Fabelwesen bis hin zu dekorativen Umhängetaschen.

Seit 25 Jahren engagiert

Honolds soziales Engagement begann vor rund 25 Jahren, als sie von einem Spendenaufruf für eine lebensrettende Herzoperation einer jungen Senegalesin in der Zeitung las. Sie lernte den Regionalbeauftragten der Deutschen Herzstiftung kennen und unterstützte die Aktion mit den Tantiemen ihres damals neu erschienen Kochbuchs.

Honold hing ein Plakat der Herzstiftung in ihrem damaligen gastronomischen Betrieb auf – wobei sie auch ablehnende Reaktionen erhielt: „Spenden sammeln für eine Schwarze? Was willst du damit? Die sterben doch sowieso.“ Nach über 20 Jahren hallen ihr diese Sätze immer noch unangenehm in der Erinnerung nach. Sie stammten von einem bis dato gern gesehenen Gast, wie Honold erzählt.

Neue Menschen traten in ihr Leben

Von diesem Moment an begann Hannelore Honold ihr Umfeld und ihren Bekanntenkreis neu zu ordnen. Dabei traten auch Menschen in ihr Leben, mit deren Engagement sie nie gerechnet hatte – selbst Kinder setzten sich für die gute Sache ein. „Sie glauben gar nicht, wie viele Gleichgesinnte ich nachher gefunden habe und wie viel wir bewegen konnten“, sagt Honold mit einem offenherzigen Lächeln.

Vom Erfolg angetrieben, unterstützte sie nicht nur die Initiative „Herzenskinder“ von Christa Fritschi aus Orsingen-Nenzingen, sondern auch die Initiative Querklecks zur Betreuung und Freizeitgestaltung von Menschen mit einem Handicap und zur Entlastung von deren Angehörigen an Samstagen.

Suppenverkauf und Kochaktionen

Die ehemalige Küchenmeisterin Honold sammelte mit Unterstützung Gleichgesinnter Spenden beim Verkauf von Frühlings- und Herbstsuppen auf dem Radolfzeller Wochenmarkt, Freunde erbaten an Geburtstagen Geldspenden für Querklecks statt Geburtstagsgeschenke. Nach einer Rede im Konstanzer Konzil spendeten Zulieferer von Restaurants für die gute Sache.

Werner Messmer, der verstorbene Ehrenbürger von Radolfzell, unterstütze die Initiative regelmäßig mit seiner Stiftung. Im Winter kochte Hannelore Honold 14-tägig das Mittagessen der an Samstagen zu betreuenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen im Haus Querklecks. Seit ihrer Pensionierung hat sich Honold ganz der Unterstützung von Querklecks verschrieben.

Kuscheltiere für ein Tandem

Mit ihrem jüngsten Verkauf von Plüschtieren und Fabelwesen konnte sie dabei helfen, den Kauf eines Parallel-Tandems für Querklecks zu finanzieren. An Weihnachten 2020 spendete die Firma Hügli einen größeren Betrag für einen Anhänger des Tandems, mit dem jetzt vier Menschen, auch mit einem schweren Handicap, gleichzeitig einen Radausflug unternehmen können. Während der Pandemie entfielen ihre Standverkäufe. Doch ermöglichte der Spielwarenladen Swars mit einer eigens bereitgestellten Schaufensterauslage den Verkauf ihrer Kuscheltiere während der Pandemie.

Ohne die Unterstützung von Unternehmen, Privatleuten und auch der Stadtverwaltung wären die Aktionen nur schwer denkbar. Honold nähte nach Ausbruch der Pandemie rund 1700 Schutzmasken. Sieben junge Frauen aus Radolfzell schlossen sich an und nähten unter dem Motto „Jede Maske zählt“ Stoffmasken für Seniorenheime, die Arbeiterwohlfahrt und das Klinikum. Das Nähen begreift Honold als Hobby, aber auch als schöne Abwechslung nach ihrer ehemaligen Tätigkeit in ihrem gastronomischen Betrieb als damals erste Küchenmeisterin im Kreis Konstanz.

Radolfzell Radolfzeller Jugend hält zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich wollte Honold eine Ausbildung in der Mode-Branche machen, erzählt sie. Doch habe der Vater es untersagt, da in der Nachkriegszeit jede Frau und Mutter mit Nähen begann und er keine Geräusche von Nähmaschinen mehr hören konnte. Seither lebt Hannelore Honold ihren früheren Berufswunsch als Hobby aus – auch zum Vorteil für hilfsbedürftige Menschen.