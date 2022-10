Mit einem belästigenden Verhalten ist ein Mann in Radolfzell aufgefallen: Er soll ohne Hose und Unterhose an einer Bushaltestelle in Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren sein.

Wie die Polizei nun berichtet, habe sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag, 11. Oktober, etwa gegen 12.30 Uhr auf der Markelfinger Straße ereignet. Ein zwölfjähriges Mädchen habe an der Bushaltestelle vor der Unterseesporthalle und dem Friedrich-Hecker-Gymnasium auf den Bus gewartet. In dieser Zeit sei ein blauer Kombi in Schrittgeschwindigkeit an der Haltestelle vorbeigefahren, dessen Fahrer ohne Unterbekleidung im Auto gesessen habe.

Der Mann soll bei dieser Fahrt Blickkontakt zur Schülerin gesucht haben. Anschließend sei der Unbekannte in Richtung Hebelstraße davon gefahren. Der Polizei liegt folgende Beschreibung des fraglichen Fahrers vor: Etwa 30 Jahre alt, braune, seitlich abrasierte Haare und Dreitagebart, zudem soll er ein schwarzes T-Shirt getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter Telefon (07531) 9950 zu melden.