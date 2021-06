Radolfzell 06. Juni 2021, 10:29 Uhr

Nachbar bemerkt frühmorgens Wohnungsbrand – die Mieterin der betroffenen Wohnung war nicht zuhause

Rund 30.000 Euro Schaden sind am frühen Samstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in der Kasernenstraße in Radolfzell entstanden.