von pm

Seit September laufen die Bauarbeiten am Spielplatz in der Praxedisstraße – nachdem im April ein Bürgerbeteiligungs-Picknick mit Oberbürgermeister Simon Gröger stattgefunden hatte, wurde der Platz neu gestaltet. Nun kann dort nach mehreren Monaten Sperrung bald wieder gespielt werden: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Spielplatz am Mittwoch, 23. November, feierlich eröffnet.

Kletterturm, Karussell, Boule-Feld

Für Kinder sollen auf dem Spielplatz dann mehrere Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen: Die Stadt listet ein Kletterturm für Kinder ab fünf Jahren, ein Spielturm für Kleinkinder, ein Wipp-Pferd für Kleinkinder, eine Tischtennisplatte, ein barrierefreies Karussell und eine Schaukel auf. Auch sollen Tisch-Bank-Kombinationen zum Picknicken sowie ein Boule-Feld für Erwachsene zum Verweilen einladen.

Radolfzell Glühwein zur Wüsten-WM? Hier können Radolfzeller Fußballfans die ungewöhnliche Winter-WM verfolgen Das könnte Sie auch interessieren

„Darüber hinaus wurde über dem bestehenden Sandkasten ein Sonnensegel angebracht“, schreibt die Stadt. Und ein Sträucher-Labyrinth aus Büschen und kleinen Bäumchen, in dem die Kinder bislang gerne herumgelaufen seien und sich versteckt hätten, sei aufgewertet und einer grundlegenden Pflege unterzogen worden. Angelegt wurden zusätzlich auf dem gesamten Areal neue Wege und Treffpunkte aus wasserdurchlässigem Brechsand, um den Platzcharakter zu verstärken und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der bisher auf dem Bereich verlaufende Asphaltweg wurde im Zuge dieser Maßnahme zurückgebaut, so die Stadt. Das bestehende Spielgerät sei noch gut erhalten gewesen und daher nicht erneuert worden.

Eine Maßnahme sei aber noch nicht abgeschlossen: Da das Anwachsen der neuen Rasenflächen noch etwas Zeit benötige, werden einzelne Bereich bis zum Anwachsen abgesperrt bleiben müssen.

75.000 Euro Budget

Geplant wurde die Umgestaltung von Mitarbeitern der Stabstelle Umwelt- Klima- und Naturschutz unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Budgets von 75.000 Euro. Umgesetzt wurden die Wünsche und Anregungen der Kinder und Eltern aus dem Bürgerbeteiligungs-Picknick durch die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Radolfzell (TBR).

Eröffnung Die Eröffnung des Spielplatzes an der Praxedisstraße findet am Mittwoch, 23. November, um 15.30 Uhr statt. Laut der Stadtverwaltung sind dazu alle Mitwirkenden eingeladen, die sich mit ihren Ideen eingebracht haben, ganz besonders die Kinder. Aber auch andere interessierte Bürger seien willkommen.

Oberbürgermeister Simon Gröger bedankt sich in der Mitteilung der Stadtverwaltung bei allen Projektbeteiligten. „Ich freue mich, dass die Mitarbeitenden dieses Projekt so schnell umsetzen konnten“, wird er zitiert. „Mein klares Ziel ist es, dass die Spielplätze in Radolfzell nach und nach saniert werden und dass Geräte, die kaputtgehen, auch gegen neue ausgetauscht werden.“ Zudem sei es wichtig, „dass es in Radolfzell ausreichend Spielplätze gibt – und dass diese mit guten Geräten von hoher Qualität ausgestattet sind.“

Umgestaltung im Rahmen des Spielflächenkonzepts

Die Umgestaltung des Spielplatzes fand im Rahmen des städtischen Spielflächenkonzeptes statt. Dieses wurde laut der Stadt erarbeitet, um einen Überblick über alle Spielplätze in Radolfzell zu bekommen und um festzustellen, wo Erneuerungsmaßnahmen nötig sind. Insgesamt 87 Spielflächen, darunter 38 Spielplätze, wurden in diesem Rahmen überprüft. Untersucht wurde unter anderem, wie alt die Geräte sind und in welchem baulichen Zustand sie sich befinden, wie groß der Spielplatz ist und wo er sich befindet, wie groß sein Einzugsgebiet ist und wie viele Kinder in diesem Einzugsgebiet leben.

Radolfzell Volltreffer! Endlich gibt es ein neues Streetballfeld am Rand des Gewerbegebiets in Böhringen Das könnte Sie auch interessieren

Ziel sei es, einen Überblick über den Zustand der Spielflächen zu bekommen und Maßnahmen für Erneuerungen oder Reparaturen in die Wege zu leiten. Darüber hinaus wurde evaluiert, ob die Spielgeräte noch zeitgemäß sind und den Bedürfnissen der Kinder noch Rechnung tragen. In einer Prioritätenliste wurde dann festgelegt, welche Spielplätze dringend erneuert oder umgestaltet werden müssen.