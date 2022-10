von Marina Kupferschmid

Es ist eine schöne Tradition in Böhringen, sich im Advent allabendlich vor einem geschmückten Fenster zu treffen und es gemeinsam erleuchten zu lassen. 2012 haben die Böhringer Künstler Victoria Graf, Joachim Boos und Werner Schönmetzler diese Aktion ins Leben gerufen, um in der stillen Zeit einen Treffpunkt im Ort und soziale Wärme zu schaffen. Bei Glühwein, Punsch und Plätzchen dreht allabendlich das bunte Adventsfenster-Spendenschwein die Runde. So kamen im Schnitt bisher 2000 Euro jährlich zusammen, die für soziale Zwecken in Böhringen verwendet wurden.

So kann man mitmachen Wer ein Adventsfenster gestalten möchte, kann sich bis zum 13. November per Email unter: family.lieby@icloud.com oder telefonisch unter (0 77 32) 97 02 89 (auch Anrufbeantworter) melden. Kurz vor dem Start der Aktion werden auf Plakaten im Dorf die Orte der Adventsfenster bekannt gegeben.

2020 und 2021 fielen die Fenster coronabedingt aus. Nun übernehmen Anke und Günther Lieby die Organisation der Adventsfenster. Viele kennen das Paar von den Heimattagen als Initiatoren des Ortsteilprojekts „Dinner in Bunt“. Sie waren es auch, die 2020 die ausgefallenen Adventsfenster spontan durch eine Lichtpunkte-Aktion in den Vorgärten ersetzten.

Zwischenmenschliche im Vordergrund

„Die Adventsfenster sollen wieder ein Ort werden, an dem man sich im Advent vor den Häusern trifft, neue Menschen kennenlernt, eine schöne Zeit miteinander verbringt und sich auf den Advent und die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen kann“, kündigt Günther Lieby an.

Radolfzell Beim Helferfest im Radolfzeller Tafelladen wird deutlich: Es gibt immer weniger Lebensmittelspenden Das könnte Sie auch interessieren

„Im Vordergrund sollen wieder mehr das Zwischenmenschliche und Orte der Begegnung stehen, weniger die perfekte Gestaltung der Fenster oder das kulinarische Angebot“, unterstreicht er.

Gemeinschaftsgedanken und Entlastung

Ein ganz besonderes Anliegen ist es den Organisatoren, dass sich auch mehrere Familien in der Nachbarschaft zusammentun und gemeinsam ein Adventsfenster ausrichten. Zum einen sorge dies für Entlastung, zum anderen fördere es aber auch den wichtigen Gemeinschaftsgedanken, macht er deutlich.

Radolfzell Das neue Molenrestaurant als große Konkurrenz? Das sagen andere Gastronomen zum neuen Angebot Das könnte Sie auch interessieren

„Wir freuen uns, dass wir diese schöne Tradition von den Initiatoren übernehmen und weiterführen dürfen. Auch um in der Adventszeit den gegenwärtigen Krisen etwas Positives entgegenzusetzen.“