Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Geschäftsleitung der Hügli Nahrungsmittel GmbH haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt. Das teilte die Gewerkschaft am Montagabend dem SÜDKURIER mit. Noch am Freitag, 1. Oktober, hatte die NGG die Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. Bei diesem seien offenbar weite Teile des Hügli-Werks in Radolfzell lahmgelegt worden, so die NGG.

Nach der Verhandlungsrunde am Montag, 4. Oktober, einigten sich nun beide Parteien darauf, dass ab Oktober sämtliche Tariflöhne und -gehälter um 70 Euro brutto steigen. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen angehoben werden und ab Oktober eine Corona-Prämie in Höhe von 650 Euro fließen. Auszubildende, die die Berufsausbildung erfolgreich abschließen, erhalten ab sofort eine Übernahmegarantie im erlernten Beruf. Im kommenden Jahr soll eine zweite Erhöhung der Gehälter um 2,3 Prozent folgen.

Claus-Peter Wolf, Geschäftsführer der NGG Singen, sagte in einer Pressemitteilung: „Mit diesem Abschluss haben die Tarifvertragsparteien wieder einmal gezeigt, dass auch in schwierigen Situationen eine sozialverträgliche Lösung gefunden werden kann.“ Man könne stolz auf die Tatsache sein, dass die unteren Lohngruppen von diesem Abschluss stärke profitierten. „Das spricht von sozialpolitischer Weitsicht“, so Wolf.