Auf einem Parkplatz in der Nähe des Naturfreundehauses ist es am vergangenen Freitag, 4. August, zu einer Unfallflucht gekommen, teilte die Polizei mit. Laut Polizei habe ein Unbekannter dabei einen roten VW Passat, der entlang des Radwegs in Richtung der Kreisstraße 6170 abgestellt war, im Bereich der Motorhaube beschädigt. Danach sei der Unbekannte vom Unfallort geflüchtet.

Durch den Unfall sei ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 950660 entgegen.