von Marina Kupferschmid

Als Ersatz für die im Zuge der Radweg-Umgestaltung gefällten fünf Bäume in der Ortsmitte von Böhringen sollen auf einer städtischen Wiese am Mühlbach südlich des Industriegebietes 15 neue Bäume gepflanzt werden. Die Kosten für die Pflanzung in Höhe von 6000 Euro sollen für den Haushalt 2022 angemeldet werden.

Der Ortschaftsrat Böhringen hat sich in der jüngsten Sitzung einstimmig für diese Lösung ausgesprochen, nachdem der Technische Ausschuss diesen Vorschlag des Böhringer Rates, Ersatzpflanzungen in dreifacher Menge anderswo im Ort vorzunehmen, im Oktober bestätigt hatte.

Konzept für Ortsdurchfahrt

Philipp Feldschmid von der Abteilung „Landschaft und Gewässer“ stellte den Ortschaftsräten ein Konzept für die Ortsdurchfahrt vor, in dem aufgezeigt wird, wo Bäume erhalten oder nachgepflanzt werden können.

Nachpflanzungen im gerade fertiggestellten ersten Bauabschnitt sieht die Verwaltung als nicht sinnvoll an, da die Baumquartiere abgesehen von ihrer falschen Lage zu klein und zu schlecht durchlüftet sind.

Straßenbäume für gutes Ortsbild

Im weiteren Bauabschnitt, der beidseitige Radfahrer-Schutzstreifen in Richtung Apotheke vorsieht, will der Böhringer Ortschaftsrat für ein gutes Ortsbild auf Straßenbäume nicht verzichten. Auch dort sorgen zurzeit noch Bäume auf dem Rad- und Gehweg für Stolperfallen.

Um den Fuß-, Rad- und Fahrzeugverkehr hier neu zu organisieren und die Straßenbäume in funktionsfähige Baumquartiere zu pflanzen, wäre ein Umbau der Ortsdurchfahrt analog zur Ortsmitte notwendig, was mittel- bis langfristig von der Verwaltung empfohlen wird.

Neue Baumquartiere könnten dann näher an den Straßenrand gerückt werden, womit auch eine optimale Regenwassernutzung und Belüftung sichergestellt würde. Die Kosten für den weiteren Umbau der Ortsdurchfahrt müssten für den Haushalt ab 2026 angemeldet werden, heißt es vonseiten der Verwaltung. Ortsvorsteher Bernhard Diehl sprach sich dafür aus, so schnell wie möglich Förderanträge für den nächsten Bauabschnitt zu stellen.