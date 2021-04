Lange wurde darum gerungen, doch nun ist der Haushaltsplan der Stadt Radolfzell für das Jahr 2021 in trockenen Tüchern. Wie Oberbürgermeister Martin Staab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mitteilte, habe das Regierungspräsidium Freiburg dem eingereichten Plan zugestimmt. Die Nachricht sei bereits am 1. April eingetroffen. Der Ergebnishaushalt weist ein Minus von rund zwei Millionen auf.

Gebührenerhöhungen waren notwendig

Für Radolfzeller stehen einige Gebührenerhöhungen an, damit dieses Minus nicht noch größer wird. Unter anderem sind die Gebühren für Kinderbetreuung, der Kinderzeit und der Musikschule angehoben worden. Auch sind eigentlich geplante Investitionen auf unbestimmte Zeit verschoben worden, wie zum Beispiel der Bau eines neuen Kunstrasenplatzes. Nicht verschoben wurde hingegen der Neubau der Markolfhalle.

Vor allem die Gebührenerhöhung für Familien sorgte in der Sitzung erneut für Diskussionen. Die Stadträte taten sich allesamt schwer damit, Familien vor allem während der Pandemie weiter zu belasten. Bei den Gebühren für Kindergarten und Krippe geht es konkret um eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades von bisher rund zehn Prozent auf 13 Prozent bis 2023. Die Erhöhung erfolgt schrittweise um je ein Prozent pro Kindergartenjahr. Der angestrebte Kostendeckungsgrad liegt bei 13 Prozent. Doch sämtliche Vorschläge der SPD und FGL, diese Erhöhung für ein Jahr auszusetzen oder die einzelnen Stufen auf einem längeren Zeitraum zu verteilen, fanden keine Mehrheit.

Ein steter Mahner in Geldfragen ist Thilo Sindlinger, der nicht müde wurde, auf die äußerst angespannte finanzielle Lage der Stadt hinzuweisen. Laut Sindlinger wäre auch diese Erhöhung in Anbetracht der Lohnentwicklungen in den nächsten Jahren eine Nullnummer. Und all diese Angebote für Familien, die Kosten für eine gewisse Weile zu übernehmen, könne sich die Stadt eigentlich gar nicht leisten. „Mir scheint, dass hier Menschen die finanzielle Situation komplett verdrängen“, so Thilo Sindlinger.

Erhöhung für Familien zumutbar

Auch Bürgermeisterin Monika Laule befand die Gebührenerhöhung für Familien für absolut zumutbar. Familien würden Kindergeld bekommen, der Solidaritätszuschlag sei abgeschafft worden, es gebe Kinderfreibeträge, Kinderzuschüsse und Eltern könnten die Gebühren von der Steuer absetzen. Auch wird die Zeller Karte, wie von Teilen des Gemeinderates gewünscht, immer mehr zur Familienkarte.

Ab dem 1. September 2021 können mit der Zeller Karte auch zehn Prozent der Kita-Gebühren ermäßigt werden. Dies gelte auch für die Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger. Familien mit zwei Kindern und einem jährlichen Einkommen von unter 70.000 Euro können die Zeller Karte nun beantragen. Familien mit einem Kind können sie bis zu einem Einkommen von 60.000 Euro pro Jahr in Anspruch nehmen.