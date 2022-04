Bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Robert-Gerwig-Straße, der sich in der Nacht auf Sonntag ereignet hat, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, habe sich ein zunächst unbekannter Täter Zugang zu den Innenräumen des Marktes verschafft und dort mehrere Stangen Zigaretten im Wert von rund 600 Euro gestohlen.

Im Laufe des Montags habe die Polizei einen 26-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen können. Er sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz der Haftrichterin beim Amtsgericht Konstanz vorgeführt worden. Diese habe einen Haftbefehl erlassen.