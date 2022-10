Ein 21-jähriger Mann hat an Samstagabend bei der Polizei eine Körperverletzung angezeigt. Nach seinen Angaben soll er auf dem Marktplatz in Radolfzell auf Höhe der dortigen Sparkasse von einem Unbekannten angesprochen worden sein, der nach einer Zigarette fragte. Nachdem der 21-Jährige dem anderen Mann die erbetene Zigarette gegeben habe, soll dieser plötzlich mit einem Faustschlag ins Gesicht reagiert haben. Der Geschlagene habe leichte, aber sichtbare Verletzungen davongetragen, so die Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt und mit einem T-Shirt und einer Steppjacke bekleidet. Die Polizei konnte noch keine näheren Hintergründe zu diesem Vorfall nennen.