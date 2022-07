Traktor-Mann und Dirigent der Stadtkapelle Radolfzell: Kuno Rauch auf seinem Fahr-Schlepper. | Bild: Becker, Georg

Wer sagt, das Hausherrenfest ist mit dem Abend des Hausherrenmontag abgeh

akt, der war noch nie am Dienstag nach dem Hausherrenmontag am See. Nach Aufbau und zwei Tagen Dienst am Stand, steht das Aufräumen und der Abbau an. Manche sind am Mittag fertig, wie der Musikverein Böhringen, manche liegen in den letzten Abbauzügen wie der FC Radolfzell, bei der Stadtkapelle ist kurz nach eins kein Ende in Sicht.

Thomas Späth, Thomas Kauter, Bernd Rihm wirken in ihren Arbeitshandschuhen frisch wie nie, als hätten sie kein Fest mit vielen Auftritten und noch mehr Thekendiensten hinter sich. Aber einer überstrahlt mit seinem Lächeln alle. Unter seinem breitkrempigen Strohhut – mit dem er jederzeit den Kopfbedeckungen von OB Simon Gröger Konkurrenz machen könnte – freut sich einer offenbar spitzbübisch über seinen Dienst an den drei Hausherren.

Sonnenschirme und Paukenwagen müssen abtransportiert werden

Kuno Rauch, Dirigent der Stadtkapelle, chauffiert seinen Fahr-Schlepper mit Hänger ein ums andere Mal vors Konzertsegel, um Sonnenschirme, Paukenwagen und was sonst so anfällt abzutransportieren. Beschleunigt Rauch den alten Weggefährten auf der Mettnaubrücke, da scheint es fast so, als wäre ein Juchheißassa zu hören. Zumindest hält Rauch für einen Moment mit der einen Hand das Lenkrad und mit der anderen seinen fast davon fliegenden Strohhut fest.

Das muss Glück sein, wenn Fahrer und Gefährt sich so verbinden. Endlich hört jemand auf ihn, den Dirigenten. Die Fahrt auf dem Traktor, das ist der Höhepunkt nach einem Hausherrenfest – und ein gutes Omen für die Orchesterreise von Stadtkapelle und Jugendblasorchester nach Innsbruck kommendes Wochenende. Und nein, die Musiker fahren nicht auf dem Hänger ihres Dirigenten und mit ihm als Traktorfahrer hin.