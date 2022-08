Radolfzell/Höri vor 2 Stunden

Nach dem Baby-Boom in Moos: Gab es zuletzt auch in den anderen Höri-Gemeinden mehr Nachwuchs?

Dass es 2021 in Moos plötzlich einen Geburtenanstieg gab, ist bekannt. Die Gemeinde ist damit nicht alleine, generell gab es in Deutschland mehr Babys. Aber wie sieht es in Gaienhofen und Öhningen aus?