Gerade erst ist der Spielplatz am Buchenseebad in Güttingen eingeweiht worden, nachdem im vergangenen Sommer Eltern und Kinder Ideen für die Neugestaltung einbringen konnten. Und schon geht es weiter mit den nächsten Projekten, denn auch für die Spielplätze am Seelebad in Böhringen, im Neubaugebiet „Im Tal“ in Markelfingen und in der Hebelstraße in Radolfzell hat die Stadtverwaltung im Mai und April im Rahmen von Bürgerbeteiligungspicknicken schon Vorschläge und Wünsche gesammelt. Wie geht es nun weiter?

Wünsche werden nun überprüft

Wie Natalie Reiser, Pressesprecherin der Stadt Radolfzell, auf Nachfrage berichtet, werden die Wünsche der Familien nun auf Realisierbarkeit und den Kostenrahmen überprüft. Anschließend werden konkrete Planungen erstellt. „Die finale Entscheidung zur Gestaltung trifft die Stadtverwaltung, Stabsstelle Umwelt-, Klima- und Naturschutz“, so Reiser.

Radolfzell Informieren und gemeinsam gestalten: Wie wichtig ist Bürgerbeteiligung in Radolfzell? Das könnte Sie auch interessieren

Für die Spielplätze, um deren Umgestaltung sich die Stadt in diesem Jahr kümmern will, stehen laut der Pressesprecherin zwischen 50.000 und 90.000 Euro pro Platz zur Verfügung. Aktuell würden die Spielplätze aus städtischen Eigenmitteln finanziert, allerdings würden Fördermöglichkeiten regelmäßig geprüft.

So sieht der Zeitplan aus

Nach den Bürgerbeteiligungspicknicken sollen die Arbeiten an den Spielplätzen nun noch während des Sommers und des Herbstes dieses Jahres beginnen und voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres fertiggestellt werden, so Reiser.

Radolfzell Der Schulweg soll sicherer werden: Elternbeirat hat viele Anliegen für bessere Bildung Das könnte Sie auch interessieren

Damit würde zwischen der Ideensammlung und der Fertigstellung etwa gleich viel Zeit vergehen wie im vergangenen Jahr beim Spielplatz an der Praxedisstraße. Damals konnten sich Eltern und Kinder im April äußern, im Herbst wurde gebaut und im November wurde der umgestaltete Spielplatz eingeweiht. Allerdings betont Natalie Reiser, der Zeitplan sei zum Beispiel auch von Lieferzeiten abhängig.

2024 und 2025 geht es weiter

Die Spielplätze am Seelebad, im Neubaugebiet „Im Tal“ und in der Hebelstraße sind übrigens nicht die letzten, die in Radolfzell umgestaltet werden sollen. Wie Natalie Reiser weiter mitteilt, stehen auch in den kommenden Jahren noch weitere Projekte an: So solle 2024 der Spielplatz im Dammweg saniert werden und 2025 der Spielplatz in der Amriswiler Straße. „Parallel wird das Spielflächenkonzept in den nächsten Jahren aktualisiert“, so Reiser.