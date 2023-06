Junge Menschen interessieren sich nicht für Politik! Dieses Vorurteil hört man immer wieder, doch es trifft auf mindestens elf Radolfzeller Jugendliche nicht zu. Denn sie stellen sich zur Jugendgemeinderatswahl auf und wollen so die Jugend vertreten.

Kleinerer Rat trotz verlängerter Bewerbungsfrist

Die Stimme der Jugend wird in diesem Jahr aber etwas dünner sein. Denn statt 15 Mitgliedern, die das Gremium sonst hat, konnten in diesem Jahr nur elf Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden, die sich zur Wahl aufstellen. Bürgermeisterin Monika Laule und die Abteilungsleiterin für Kinder und Jugend Eva Maria Beller haben die Bewerber für den Jugendgemeinderat (JGR) begrüßt.

Im Gespräch im Café Connect (von links) Lisa Osswald, Kilian Migray, Amy Reisener, Marlene Fröhlich, Nina Günther, Marcela Borgböhmer, Björn Adler. | Bild: Jane Bosch

Um mehr Jugendlichen die Chance auf Teilhabe zu ermöglichen, wurde sogar die Bewerbungsfrist verlängert. Dass sich dennoch zu wenige gemeldet haben, sei laut Eva Maria Beller, weil die Jugend zunehmend weniger Zeit habe: Für die Schule müsse man immer mehr Aufwand betreiben und auch der Lebensstil sei eine Ursache für weniger Freizeit, da viele Jugendliche schon neben der Schule jobben würden.

Gewählt werden müssen die Vertreter dennoch

Diese Entwicklung nimmt dem Wahlkampf ein wenig die Spannung. Denn: Alle Bewerberinnen und Bewerber werden sicher Teil des neuen JGR sein. Trotzdem sei die Wahl sehr wichtig, betont Eva Maria Beller. Denn nur durch die Wahl sei der JGR eine legitime Vertretung der Jugend. „Es geht darum, Demokratie zu lernen, zu leben und weiterzuführen“, so die Abteilungsleiterin.

In diesem kleineren Gremium müsse man Prioritäten setzen, da vermutlich weniger Arbeitskreise möglich sein werden. Um jungen Leuten in Radolfzell auch in Zukunft die Macht zu geben, etwas zu bewirken, mache man sich Gedanken über neue Konzepte.

Wie kann gewählt werden? Wer wahlberechtigt ist, wird oder wurde bereits schriftlich über das Recht zu wählen informiert. Der Infobrief erhält einen QR-Code. Scannt man diesen ein, erhält man Zugang zum Wahlportal. Mit Hilfe der persönliche Zugangsnummer kann man sich dort anschließend einwählen. So kann man vom 1. Juli bis zum 9. Juli online wählen, wer die eigenen Interessen am Besten vertreten wird. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind auf dem Bewerbungs- und Wahlportal nochmals aufgelistet.

Das wollen die Jugendlichen umsetzen

Um möglichst viele Jugendliche von sich zu überzeugen, haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten von verschiedenen Radolfzeller Schulen vorgestellt. Der 16-jährige Kilian Migray wolle sich für alle Schülerinnen und Schüler der Stadt einsetzen und zum Beispiel die Schulwege verkehrssicherer machen.

Für politische Aufklärungsarbeit kandidiere die 17 Jahre alte Marlene Fröhlich. Sie möchte zeigen, dass man etwas bewirken kann, wenn man sich austauscht und informiert. Amy Reisener ist mit 14 Jahren die jüngste Kandidatin und möchte, dass jeder, der ein Anliegen hat, eine Ansprechpartnerin findet. Der 17-jährige Kostiantyn Murashko wolle sich besonders für die Erweiterung der Sport- und Freizeitangebote einbringen und auch neue schaffen.

Radolfzell So geht also Gemeinderat: Jugendliche können bald digital ihre Vertreter wählen Das könnte Sie auch interessieren

Für Projekte für Jugendliche und „um Radolfzell wieder großartig zu machen“ möchte der 16 Jahre alte Dilan Don Bosco einstehen. Um abends bessere Freizeitmöglichkeiten zu haben, kandidiere der 16 Jahre alte Nico Kuhn. Für ihn beginnt in diesem Jahr die zweite Amtsperiode, in der er sich auch für Vielfalt einsetzen will.

Nina Günther, 19 Jahre alt, war vor vier Jahren schon einmal Teil des JGR und kandidiere nach einem Auslandsaufenthalt wieder. Sie möchte für eine bessere Vernetzung von Jugendlichen sorgen, zum Beispiel durch die Gründung eines Partyraums und der Förderung von Kultur- und Sprachaustauschen an Schulen. Auch Lisa Osswald, 17 Jahre, wird sich bereits zum zweiten Mal im JGR einbringen. Ihr sei es wichtig, ihr Wissen weiterzutragen und zu teilen.

Radolfzell Wechsel mitten in der Amtsperiode: Diese beiden jungen Frauen leiten jetzt den Jugendgemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Nicht alle konnten bei der Vorstellungsrunde da sein. Phlilipp Kling, Luke Meßmer und Lara Hüner hatten bereits im Voraus über ihre Motivation geschrieben: Der 17-jährige Philipp Kling wolle sich für mehr Spielplätze für „große Kinder“, wie Bolzplätze und Jugendhütten, einsetzen. Luke Meßmer, 16 Jahre alt, schreibt, er wolle sich für das Bestehen bisheriger Projekte wie Rock am Segel einsetzen und neue Räume für Jugendliche schaffen. Um dem Beruf einer Politikerin näher zu kommen, Erfahrungen zu sammeln und sich für andere einzusetzen, kandidiere die 15-jährige Lara Hüner.

Engagement lässt wachsen und stolz sein

Die erfahrenen Jugendgemeinderäte Marcela Borgböhmer und Björn Adler können dieses Jahr aus persönlichen und altersbedingten Gründen nicht mehr kandidieren, erzählen aber von positiven Erfahrungen. „Teil des JGR zu sein, bringt nur Vorteile mit sich“, sagt Marcela Borgböhmer. Sie seien persönlich gewachsen und selbstbewusster geworden.

Die Jugendgemeinderäte seien dankbar für die Unterstützung der städtischen Mitarbeiter und für das ehrliche Interesse, mit dem der Gemeinderat auf sie zugehe. Dennoch stehe hinter jedem Projekt ein großer Arbeitsaufwand. Dieser lasse einen wachsen und erfülle nach dem Gelingen mit Stolz, ergänzt Eva Maria Beller.

Was der Jugendgemeinderat schon erreicht hat

Und geschafft hat der JGR in den vergangenen Jahren schon so einiges: Rock am Segel, die Jugendhütte in Böhringen, der Skater Platz und auch neuere Projekte wie das Streetball Feld in Böhringen – all das sind Errungenschaften der Jugendgemeinderäte.

Die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten freuen sich auf die kommende Zusammenarbeit. Durch die Projekte wollen sie sich für die mehr als 2000 Jugendlichen in Radolfzell und Ortsteilen einsetzen. Allgemein sei es laut Lisa Osswald ein „riesen Sprungbrett, im Jugendgemeinderat zu sein“.