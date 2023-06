Seit etwas mehr als einer Woche ist die neue Entgeltordnung zur Nutzung der Radolfzeller Sport- und Mehrzweckhallen nun schon in Kraft. Konkret werden in der neuen Ordnung nun feste Preise für Veranstaltungen in den Mehrzweckhallen genannt, anstatt wie bisher Preise pro Quadratmeter. Außerdem werden unter anderem die Heizkosten erhöht. Und ab 1. April 2024 sollen auch die Trainingsgebühren angehoben werden.

Zudem wurden auch die Förderrichtlinien der Stadt kürzlich geändert. Und der Gemeinderat hatte zuletzt beschlossen, die Einführung der Umsatzsteuer für kommunale Leistungen nicht zu verschieben – und das hat ebenfalls Folgen für die Entgelte für Hallen und Plätze und damit Nutzer wie Vereine, da die Sportnutzung nicht steuerbefreit ist.

Die Stadt will Rede und Antwort stehen

Schon in der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte die Stadtverwaltung versprochen, aufgrund der Änderungen Informationsveranstaltungen für Schulen und Vereine anzubieten, um die neuen Regelungen vorzustellen. Nun nennt die Stadt ein konkretes Datum und lädt Sportvereine am Mittwoch, 5. Juli, um 18.30 Uhr in den Bürgersaal ein.

Radolfzell Es wird teurer: Gemeinderat stimmt höheren Gebühren für die Hallennutzung zu Das könnte Sie auch interessieren

Man wisse um die Bedeutung der Radolfzeller Sportvereine, betont die Stadtverwaltung. Deshalb habe man schon während der Corona-Pandemie 2021 „Verbesserungen in der Vereinsförderung wie beispielsweise die Erhöhungen bei der Jugendförderung und die Einführung des Aktionsbudgets umgesetzt“, heißt es in dem Schreiben an die Vereine. Und weiter: „Ergänzend gibt es die Möglichkeit über die Zeller Karte die Kinder und Jugendlichen beim Mitgliedsbeitrag zu entlasten.“

Bei der nun geplanten Informationsveranstaltung will die Stadtverwaltung auf diese Themen genauer eingehen und auch für Fragen zur Verfügung stehen.