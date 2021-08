von Marina Kupferschmid

Kaum ist das Freiluftkonzert des Musikvereins Böhringen mit der Welturaufführung einer eigenen Komposition verklungen, da kündigt sich auch schon wieder Spannendes an: Dirigent Marco Geigges ist es gelungen, für den Verein ein Förderprojekt an Land zu ziehen.

Modell auch für andere Orchester

Mit der innovativen Idee, ein Kinder- und Familienkonzert – wie man es von Symphonie-Orchestern kennt – erstmals für Blasmusik schreiben zu lassen und mit der Musikkapelle Böhringen aufzuführen, konnte sich der Verein unter 1400 Bewerbern für das vom Bundesmusikverband ausgelobte Förderprogramm 'Neustart Amateurmusik' durchsetzen.

„Es geht hier um ein Modellprojekt. Andere Blasorchester sollen es kopieren können“, kündigt Marco Geigges in der Hauptversammlung des Vereins an. Bereits nach den Sommerferien will man mit den Proben loslegen, die Aufführung des Kinder- und Familienkonzertes ist am 5. Dezember im Milchwerk geplant.

Riesenapplaus für den Dirigenten

„Solche Projekte sind in Pandemie-Zeiten natürlich ein Segen für uns – finanziell wie für unsere musikalische Arbeit und unseren Zusammenhalt“, macht der Vorsitzende Peter Lingg einmal mehr deutlich, quittiert von einem Riesenapplaus der Versammlung für den Dirigenten.

Leistungsabzeichen und Auszeichnungen Vier junge Mitglieder des MV Böhringen haben im Corona-Jahr unter erschwerten Bedingungen das Jugendmusiker-Leistungsabzeichen in Silber abgelegt. Verbandspräsident Johannes Steppacher überreichte den Absolventen Johannes Uhl (Tenorhorn), Cora Riemensperger (Querflöte), Daniel Volz (Klarinette) und Lukas Riester (Schlagzeug) ihre Auszeichnungen. Auch Verbandsehrungen für langjähriges Musizieren gab es: Andreas Knörle erhielt die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre. Die silberne Ehrennadel für 20 Jahre ging an Tina Riegger. Für zehn Jahre wurden mit Bronze Linus Schwenger, Denise Tauberschmitt, Daniel Volz und Monia Scherlacher geehrt.

Dieser hatte zuvor berichtet, wie schwer es war, im Corona-Jahr das große, erfolgreiche Projekt 'Klangkunst und Farbenspiel' auf die Beine zu stellen. Nach dem Projektstart im Sommer 2020 gingen mit dem Lockdown ab Oktober 238 Tage einher, an denen keine Präsenzproben stattfinden konnten. Ab 22. Januar wurde dann ein sicher auch für andere Orchester beispielgebendes und ermutigendes Online-Probenkonzept umgesetzt.

Proben in Garage oder Keller

„Wir haben online am Computer die neuen, technisch sehr schwierigen Stücke geübt – ohne uns zu sehen und gegenseitig zu hören – jeder für sich in der Garage oder im Keller, wo es die Nachbarn nicht störte“, so Marco Geigges.

Peter Lingg, der Vorsitzende des MV Böhringen, verabschiedet Markus Schellinger nach 23-jähriger Tätigkeit im Vorstand. | Bild: Marina Kupferschmid

Erst fünf Wochen vor dem Konzert habe man mit Präsenzproben beginnen können, und da habe sich gezeigt, dass man musikalisch sehr gut aus dem Lockdown rausgekommen sei. „Danke, dass Ihr Euch auf das außergewöhnliche und vielleicht verrückte Projekt eingelassen habt und Ihr diesen Weg mitgegangen seid“, würdigte der Dirigent das Engagement der Orchestermitglieder in der Versammlung.

22 Jungmusiker in Ausbildung

Erfreuliches war auch aus dem Jugendbereich des MV Böhringen zu hören. Derzeit hat der Verein 22 Nachwuchsmusiker in Ausbildung, die sich im Herbst bei einem Schülervorspiel präsentieren wollen. Neu ist der Zusammenschluss der Jugendkapellen Böhringen und Steißlingen – beide werden bisher schon von Florian Fritschi geleitet.

„Wir haben Synergieeffekte gesehen“, so der MV-Vorsitzende Peter Lingg. Es zeige sich, dass sich die 37 Jungmusiker gut ergänzten und mehr Spaß daran hätten, in einem größeren Ensemble zu spielen, in dem alle Register besetzt sind.