Nachdem die Diskussionen um die Mitgliedsbeiträge der Trägergemeinden der Jugendmusikschule weitgehend geräuschlos über die Bühne gegangen sind, steht jetzt die Mitgliederversammlung der musikalischen Bildungseinrichtung an, die gemeinsam von den Gemeinden Hilzingen, Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen und Gailingen getragen wird. Die Mitgliederversammlung der Jugendmusikschule beginnt am Freitag, 26. Mai, um 19.30 Uhr im Kulturpunkt Arlen an der Arlener Straße in Rielasingen-Worblingen, wie Claudia Speichinger in einer Pressemitteilung der Jugendmusikschule Westlicher Hegau ankündigt. Auf der Tagesordnung stehen neben Begrüßung und Verlesung des Protokolls auch ein Blick in die Rechnungsergebnisse sowie auf den Haushaltsplan. Nach Berichten von Schulleiter Arpad Fodor und Elternvertretern geht es um die Entlastung des Vorstandes und anstehende Neuwahlen, bei denen der langjährige Vorsitzende Franz Moser sich wieder zur Wahl stellen wird. Zur Wahl stehen auch seine Stellvertretung wie auch der Schriftführer, die Beisitzer und die Elternvertreter.

Zuvor tagt traditionell der Förderverein der Jugendmusikschule Westlicher Hegau. „Um Mitgliedern und Freunden die Teilnahme an der Mitgliederversammlung der Jugendmusikschule und der Mitgliederversammlung des Fördervereins zu erleichtern, wird die Versammlung auch dieses Jahr wieder gemeinsam durchgeführt“, erläutert Speichinger in der Presseankündigung. Die Mitgliederversammlung des Fördervereins beginnt bereits um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen kurz und knapp neben der Begrüßung die Berichte von Vorsitzendem, Kassierer und Kassenprüfer sowie die Entlastung. Danach geht es um die Neuwahl von Kassierer, Schriftführer und zwei Beisitzern. Auch eine Spendenübergabe an die Jugendmusikschule sei wieder vorgesehen. Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis spätestens 12. Mai schriftlich einzureichen.