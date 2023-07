Es war ein richtiges Familienfest: Auf Picknickdecken, Bänken und Mäuerchen saßen Eltern, Geschwister, Freunde und Verwandte, um im dritten und letzten Stadtgarten-Konzert am Pavillon dem zu lauschen, was Kinder und Jugendliche in der Musikschule in diesem Schuljahr gelernt haben. Frank Westphal hatte seine Cello-Schülerinnen und -Schüler mitgebracht, Christina Goldstein die Trompeten-Kinder und Steffen Schwartz ein Trio mit Posaunen und Baritonhorn. Die Jüngsten, die Streicher-Minis mit Violinen und Celli, bezauberten mit einem Folk Song und dem Kanon „Bruder Jakob“. Voller Konzentration spielten sie das erste Mal vor Publikum, sodass Lehrer Frank Westphal zu Recht stolz auf den Nachwuchs war. Mit Cello-Musik ging es weiter: „Palladio“ von Karl Jenkins für Cello-Orchester mit zwei Kontrabässen begeisterte mit flotten Rhythmen in den Ecksätzen und trug mit vollem Klang auch unter freiem Himmel. Da hatten es die Cello-Ensembles in kleinerer Kammermusik-Besetzung mit Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“, einem Barockwerk von Giovanni Gabrieli und einem von Antonio Vivaldi schwerer. Sehr leise muss auch die herrlich innige Melodie „Der Schwan“ aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens gespielt werden, sodass die Geräusche von der Straße zeitweise störten. Kein Problem mit Umgebungslärm hatten dagegen die Trompeten: Mit schmissigen Fanfaren, einem Cha-Cha-Cha und einem zünftig dargebotenen Marsch, unterstützt von den tiefen Blechbläsern, konnten sie mühelos den Stadtgarten bespielen. Auch das Blechbläser-Trio mit zwei Posaunen und einem Bariton konnte sich mit „Green Bossa“ und dem abschließenden „The night is over“ bestens behaupten. Begeistert spendeten die Zuhörer allen Beiträgen Applaus, denn der musikalische Nachwuchs hatte bewiesen, wie fleißig er geübt hat und wie gut die Ausbildung durch die Musikschul-Lehrkräfte ausfällt.