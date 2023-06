Auf diese Veranstaltung hat der Musikverein viele Monate hingearbeitet: das Konzert „Musicbox – Musik ist viel mehr“ auf dem Güttinger Rathausplatz. „Schön, dass ihr da seid, heute gibt es tolle Musik für euch“ – mit diesen Worten begrüßte Dirigent Michael Maisch das Publikum. Und er sollte Recht behalten, denn für das Projekt hat der Vollblutmusiker Maisch eigens alte Kinderlieder neu arrangiert. Besonders freute sich Maisch über die tatkräftige Unterstützung durch den Kindergarten und die Grundschule: „Vielen Dank an alle Erzieher und Lehrer, die im Vorfeld der Aufführung gemeinsam mit den Kindern die Lieder einstudiert haben.“

Für die Zuschauer war es ein einmaliges Konzerterlebnis, als der Musikverein, unterstützt von der Guggenmusik „Bad Bulls“, Leadsänger Michael Maisch und den beiden Chören, im Wechsel flotte Interpretationen von Stücken wie „Auf der Mauer, auf der Lauer“ und „Wie schön, dass du geboren bist“ aufführte. Die größte Herausforderung sei laut Maisch das Stück „Die Tante aus Marokko“ gewesen, das er kurzerhand in eine Hip-Hop-Version verwandelt hatte, in der die marrokanische Tante auf Hip-Hop steht. Durch das Projekt „Musikbox – Musik ist viel mehr“, das vom Blasmusikverband im Rahmen der Impuls-Initiative gefördert wird, möchte der Verein Kinder an die Musik heranführen und für das Erlernen eines Instruments begeistern. In den angrenzenden Räumen der Grundschule konnten die Kinder in der Konzertpause Instrumente ausprobieren und sich gemeinsam mit ihren Eltern bei Musiklehrern und Musikern über den Ablauf von Musikunterricht und das Vereinsleben informieren. Aktuell sind im Güttinger Musikverein rund 30 Musiker aktiv, bräuchten aber vor allem an Instrumenten wie der Klarinette, Tuba und am Saxofon Verstärkung. Deshalb sollen durch dieses Musikprojekt nicht nur Kinder für die Musik begeistert werden, sondern auch Erwachsenen, die beispielsweise zugezogen sind, gezeigt werden, wie schön es ist, gemeinsam im Verein zu musizieren.