Radolfzell-Böhringen vor 4 Stunden Musikkapelle wird zum Filmorchester Zum Abschluss seines Projekts „Kino in Concert“ kündigt der Musikverein für das Frühjahrskonzert ein besonderes Programm an

Der Musikverein Böhringen steht immer wieder für spannende musikalische Projekte. Mit seinem Projektabschlusskonzert „Kino in Concert“ am kommenden Samstag kündigt er erneut ein besonderes Erlebnis für Konzertbesucher an. Bild: Musikverein Böhringen | Bild: Andreas Kochloeffel