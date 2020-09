Radolfzell vor 1 Stunde

Mögginger interessieren sich beim Stammtisch mit OB Staab auch für Themen der Gesamtstadt

Mit seinen OB-Stammtischen in den Ortsteilen will Oberbürgermeister Martin Staab erfahren, wo die jeweiligen Bürger der Schuh drückt. Diese blickten in Möggingen aber auch über den eigenen Tellerrand hinaus.