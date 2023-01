Die Feuerwehr ist in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Feuer in der Lohmühlenstraße gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, sei kurz vor Mitternacht vor einem Wohnhaus eine Tanne in Brand geraten. Als die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften angerückt sei, habe jedoch nur noch die Spitze der Tanne gebrannt, da die Anwohner den restlichen Baumbrand bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht hätten.

Laut der Feuerwehr löschten die Einsatzkräfte restliche Glutnester und kontrollierte vorsorglich die Baumreste und umliegende Hauswände mit der Wärmebildkamera. Was den Brand ausgelöst haben könnte, ist laut Polizei unklar.