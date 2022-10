In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Anwohner in der Radolfzeller Innenstadt gegen 3.30 Uhr in der Untertorstraße einen offenbar mutwillig in Brand gesetzten Baum gemeldet. Der Baum stünde in gefährlicher Nähe zu den Wohnhäusern. Beim Eintreffen der Feuerwehr Radolfzell mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften „hatte der nächtliche Nebel die offenen Flammen bereits gelöscht“, so die Information in der Pressemitteilung der Feuerwehr Radolfzell. Sie konnte sich deshalb auf die Beseitigung von restlichen Glutnestern mit einem Strahlrohr beschränken konnten. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, heißt es abschließend in dem Bericht.