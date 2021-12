Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist hoch. Viele Menschen warten stundenlang, um mit viel Glück den Piks in den Oberarm zu erhalten. Um dieser misslichen Lage etwas entgegenzuwirken, finden an der Mettnau-Schule in Radolfzell seit November Impfaktionen statt.

Angehörige, Freunde, Bekannte

Zu Beginn waren diese nur für die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium gedacht. Inzwischen können laut Pressemitteilung der Schule auch Angehörige, Freunde und Bekannte das Impfangebot wahrnehmen. Durchgeführt wird die Impfung durch eine Arztpraxis aus der Region, unter Mitwirkung des Sanitätsdienstes der Schule.

Die Impftermine an der Schule sind begehrt und bis zum Jahresende ausgebucht. Die meisten Impfwilligen sind dankbar für das Angebot, sich ohne großen Aufwand und zeitnah vor Ort impfen lassen zu können.

„Alles ist sehr gut organisiert ohne lange Wartezeit mit festem Termin. Nach nicht einmal 20 Minuten ist alles erledigt“, wird Schulleiter Matthias Libruks in der Mitteilung zitiert. Er lobte die reibungslose Durchführung und dankte allen Helferinnen und Helfern, die so ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten würden.

Nur ein Drittel Erstimpfungen

Die meisten der rund einhundert Impfwilligen, die durchschnittlich das Angebot an einem Aktionstag nutzen, erhalten eine Auffrischimpfung. Nur rund ein Zehntel lassen sich zum ersten Mal impfen, aber sie seien besonders willkommen, betonte Renate Daniel, die mit ihrem Praxisteam die Impfungen vor Ort durchführt.

Den Impfstoff Corminaty von Biontech-Pfizer erhalten derzeit die unter 30-Jährigen, alle anderen bekommen das Vakzin Spikevax von Moderna. „Obwohl beide Impfstoffe von ihrer Wirksamkeit her absolut gleichwertig sind, gefällt das nicht allen“, berichtet Impfärztin Silvia Schreiber, weshalb es auch im Vorfeld immer wieder zu vereinzelten Absagen kommt.

Die Warteliste sei jedoch lang und die Impftermine schnell wieder neu vergeben, heißt es von Lehrer Marco Junge, der die Organisation der Impfaktionen übernimmt. Die Schulsanitäter unterstützen ihn dabei und übernehmen am Impftag die Aufnahme, Registrierung und Betreuung der Impfwilligen.