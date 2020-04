Für Kinder und Jugendliche ist es eine ungewöhnliche Zeit. Eigentlich verbringen sie viel Zeit in der Schule. Das geht aber mindestens bis Montag, 4. Mai, nicht. Doch welche Möglichkeiten haben Kinder und Jugendliche nun, ihre Zeit neben den Schulaufgaben, die sie zuhause erledigen müssen, sinnvoll zu gestalten? Eine Idee hat Petite Cigale: Die Kreativwerkstatt, die vor etwa drei Jahren gegründet wurde und in einem Gebäude in Markelfingen zuhause ist, animiert Kinder und Jugendliche dazu, mit Bildern und Texten von derzeitigen Ereignissen ihres Lebens zu berichten.

Unter dem Motto „Corona und ich“ werden die Bilder und Geschichten in einer Freiluftgalerie ausgestellt, informiert Hans-Georg Lauer vom Team Petite Cigale. Diese gibt es seit Montag, 20. April, um den Garten des Vereinsgebäudes in Markelfingen – und sie soll durch die Werke der Kinder und Jugendlichen wachsen. „Es ist gedacht, dass die Galerie wächst und so lange hängen bleibt, bis sich die Situation lockert“, so Lauer.

Der Verein „Petite Cigale“ könne angesichts der aktuellen Situation seine Kreativkurse für Kinder nicht anbieten. „Deshalb wollen wir die Kinder und Jugendlichen ermuntern, ein Bild zu malen oder ein Geschichte zu schreiben“, ergänzt Lauer. Zudem informiert er, dass nach der Corona-Zeit eine Finissage zur Beendigung der Ausstellung stattfinden soll. Bei einem Fest sollen alle Teilnehmer einen kleinen Preis bekommen. Besonders tolle Bilder und Geschichten werden mit einem größeren Preis ausgezeichnet, so Lauer.

Die Bilder sollten die Kinder und Jugendlichen auf ein DIN-A3-Papier malen und hinten aufs Papier ihren Namen, Alter und Adresse schreiben. Das fertige Bild könne in den Kasten vor der Haustür von Petite Cigale gelegt werden. Im Anschluss werde es von den Teammitgliedern von Petite Cigale laminiert und aufgehängt. Auch die Geschichten, ob per Hand oder mit dem Computer, können mit Name und Adresse versehen und in die Galeriepostkiste gelegt werden.