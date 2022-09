Die Brüder Mike und Jens Rieder wollen zusammen mit den Verkäuferinnen Sabrina Rieder und Bianka Schwarz frischen Wind in eine aussterbende Branche bringen. Dabei wollen sie sich auf die Tradition berufen.

Metzgereien haben es in Radolfzell offenbar nicht leicht. In den vergangenen Jahren hat ihre Dichte deutlich abgenommen. Zuletzt machte die Fleischtheke im Bauernmarkt dicht und vor wenigen Wochen kündigte der Traditionsbetrieb Vogler an, dass