von Marina Kupferschmid

Mit dreimonatiger Verspätung geht das erste der beiden Böhringer Ortsteilprojekte zu den Heimattagen an den Start: Am Samstag, 24. Juli, eröffnen die Initiatoren Anke und Günther Lieby zusammen mit einem 30-köpfigen Helferteam die Reihe „Dinner in Bunt“. An fünf Samstagabenden sind Böhringer und Gäste eingeladen, sich in der großen Mehrzweckhalle bei einem gemeinsamen Abendessen mit kurzem Impulsvortrag auszutauschen und einander kennenzulernen. Ursprünglich waren acht Abende und ein Open-Air-Dinner geplant.

Anke und Günther Lieby leben seit 23 Jahren in Böhringen

Das Paar hat einen 17-jährigen Sohn. Die Nachbarschaft im Brünneleweg, füreinander dazu sein, das Miteinander und die Kultur im Dorf, sind ihnen schon immer wichtig. Liebys sind für ihr soziales Engagement im Dorf bekannt. Von Anfang an beteiligten sie sich an der Adventsfensteraktion im Ort, vergangenes Jahr riefen sie die Lichtpunkte-Aktion ins Leben, und im Frühjahr versuchten sie mit ihrem Aufruf „Böhringen blüht“, Farbe in die Böhringer Vorgärten und ins triste Pandemieleben zu bringen. Über drei Jahre hinweg öffneten sie einmal die Woche ihr Haus zu einem After-Work-Dinner, luden Freunde und Menschen dazu ein, um ihnen zu begegnen – vom Lieferservice-Fahrer bis zum Aussteiger, Menschen aus allen sozialen Schichten. Daraus ist die Idee zum Ortsteilprojekt Dinner in Bunt entstanden.

Es geht um Impulse

„Das Essen selbst soll gar nicht im Mittelpunkt stehen. Es gibt einfache bodenständige Gerichte wie Eintopf oder Chili con Carne, die allen schmecken“, erzählen die beiden Initiatoren. An jedem Abend wird es einen kleinen Impulsvortrag geben zu Themen über das Zusammenleben als Nachbarn, Familien, Menschen mit Migrationshintergrund, Jung und Alt sowie über die Umwelt und Kultur des Orts. An den Tischen sollen Diskussionen entstehen, während die Teilnehmer Ideen entwickeln und einander näher kennenlernen können. Jeder ist eingeladen mitzumachen und „Heimat gemeinsam zu erleben“. Den Impulsvortrag beim ersten Dinner, das mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Martin Staab eröffnet wird, hält Günther Lieby selbst. Unter dem Titel „Wi(e)r leben in ver-rückten Zeiten“ geht es um die Frage, was Corona mit uns gemacht hat, was wir daraus lernen können, welche Chancen die neue Normalität bietet und was wir jetzt als Menschen brauchen. Was kann ich tun in meinem Umfeld?, lautet eine Frage. Auch den Umgang mit der Medienflut und die Kommunikationskultur allgemein will Lieby, Leiter des Amtes für Innovation und Digitalisierung beim Landratsamt Konstanz, thematisieren.

Alle Termine Die Veranstaltungsreihe „Dinner in Bunt“ in der Mehrzweckhalle Böhringen startet am Samstag, 24. Juli, mit dem Impuls-Vortrag „Wi(e)r leben in ver-rückten Zeiten“ von Günther Lieby. 18. September: Improtheater Konstanz „Beziehungswaise Gesellschaft“; 16. Oktober: Genießen in und aus der Heimat – saisonal, regional und nachhaltig mit Michael Baldenhofer (Welternährungstag); 13. November: Jung und Alt in Böhringen – Wege zum Zusammenleben von Günther Lieby; 4. Dezember: Adventsspecial mit Überraschungsgästen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Tickets zum Preis von fünf Euro können bis mittwochs vor der Veranstaltung gekauft werden. Der Vorverkauf ist ab sofort möglich unter dinnerinbunt@icloud.com. Weitere Informationen unter www.heimattage-radolfzell.de.

„Wir freuen uns, dass es endlich losgehen kann“, sagt Günther Lieby. Gerade nach den zurückliegenden schwierigen Monaten habe das Projekt nochmals an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich angedacht, mit einem gemeinsamen Abendessen im Dorf einen Ort der Begegnung zu bieten und den Bezug zur Heimat zu vertiefen, solle es einmal mehr die Lust wecken, nach langer Pause endlich mal wieder miteinander zu lachen, den Alltag hinter sich zu lassen, gemeinsam Mut und Hoffnung zu schöpfen, dass es weiter gehe. „Wir haben viele Anfragen zu den unterschiedlichen Terminen und ganz stark den Eindruck, dass die geplanten Veranstaltungen auf regen Zuspruch stoßen werden und wir wieder miteinander ein Stück Normalität genießen können“, sagt Anke Lieby.

Damit das Wetter die verbliebenen Veranstaltungen nicht durchkreuzen kann, sind nun alle Termine in der Mehrzweckhalle geplant. Obwohl laut Corona-Verordnung mehr Besucher möglich wären, wollen die Veranstalter das Dinner auf 70 bis 100 Gäste beschränken. „Es gibt einfach viele, die Angst haben oder verunsichert sind. Uns ist wichtig, dass sich niemand Sorgen machen muss“, erklärt Günther Lieby. Geplant sind an den Dinner-Abenden Sechsertische mit Personen aus maximal drei Haushalten. Um im Vorfeld zu wissen, wer teilnimmt, gibt es keine Abendkasse, sondern nur einen Vorverkauf. Es gilt, an den Abenden die drei 3 Gs (genesen, getestet, geimpft) zu beachten und es werden beaufsichtigte Schnelltests angeboten. Flugblätter zu den Veranstaltungen liegen in den örtlichen Geschäften aus.