Angebote des Hospizvereins

Der Hospizverein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung bietet sowohl Einzelgespräche als auch geschlossene Trauergruppen an. Auch gibt es jeden zweiten Sonntag im Monat von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Radolfzell ein Trauercafé, bei dem Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen miteinander trauern, ins Gespräch kommen und sich austauschen können. Jeweils am letzten Samstag des Monats von 11 bis 12.30 Uhr gibt es von November bis März Gehspräche, Treffpunkt ist an der alten Mettnaubrücke in Radolfzell. Der Hospizverein ist unter Telefon (07732) 52496 oder per E-Mail an hospiz.radolfzell@t-online.de erreichbar.