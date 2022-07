von Gerald Jarausch

Wenn am Samstag, 9. Juli, ab 14 Uhr die Grosskandadier vor dem Vereinsgelände des Kanuclubs Radolfzell im Herzen-Areal in See stechen, dann ist der Spaß für die Teilnehmer und Zuschauer garantiert. Denn das Rennen über eine Strecke von rund 200 Metern in den Mannschaftskanadiern ist mehr als ein rein sportlicher Wettstreit.

Es gehört dazu, verkleidet anzutreten

Hier können nicht nur Unerfahrene mitmachen, sondern sich obendrein ein ungewohntes Äußeres zulegen: Zum Rennen gehört es auch, verkleidet anzutreten. Entsprechend skurril und optisch unterhaltsam kommt die sportliche Auseinandersetzung auf dem Wasser daher. „So mancher nennt unser Grosskanadierrennen deshalb Fastnacht im Sommer“, sagt Holger Goertz, der seit seiner Zeit als Vorsitzender des Vereins die Veranstaltung organisiert.

Der sportliche Teil besteht darin, die Strecke vom Ufer des Kanuclub-Geländes bis zu einer Wendeboje und wieder zurück in einer möglichst kurzen Zeit zu absolvieren. Die in Summe etwa 200 Meter lange Strecke wird in zwei verschiedenen Läufen von jeder Mannschaft aus sieben Personen im Wettstreit gegen ein anderes Team hinter sich gebracht.

Die Tücken liegen im Detail

Die Gesamtzeit daraus ergibt am Ende die maßgebliche Zeit im Vergleich der Mannschaften. Doch die Tücke steckt im Detail, weiß Holger Goertz aus der Erfahrung der Vergangenheit. Vor allem die Wende an der Boje stelle für viele Mannschaften das größte Problem dar.

„Manche Mannschaften üben deshalb für unser Rennen.“ Ein weiteres Detail am Ende der rund zweiminütigen Fahrt sorgt ebenfalls nochmal für eine Herausforderung: Es gilt, einen Softball in einem Korb zu versenken. Auch hier ist schon manches in Führung liegende Team gestrauchelt.

Um den Spaß für Teams und Beobachter noch zu erhöhen, wird für die originellste Verkleidung ein Preis vergeben. Schon jetzt haben sich 23 Mannschaften angemeldet. Die Boote werden vom Kanuclub gestellt. Nach der Veranstaltung geht es übrigens direkt mit dem Sommerfest des Kanuclubs weiter. Für Verpflegung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt.