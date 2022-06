von Roland Dost

Die Güttinger Schlossberg-Musikanten haben nach längerer Corona-bedingter Zwangspause ihre Instrumente ausgepackt und ihre Noten entstaubt. Die Volksmusiker konnten ihr Publikum wieder mit viel Stimmung begeistern.

Zum Saisonbeginn wurde Horst Karche zu seinem 90. Geburtstag von den Schlossberg-Musikanten geehrt. Als langjähriger Musiker ist er ein echtes Urgestein der Radolfzeller Volksmusikszene. 60 Jahre lang spielte er in der Stadtkapelle Radolfzell und schloss sich anschließend den Schlossberg-Musikanten an, bei denen er seit 2015 nach wie vor mit seiner Klarinette als Musiker aktiv ist.

Mit 90 Jahren ein musikalisches Vorbild

„Für uns ist Horst Karche mit seinen 90 Jahren nach wie vor ein musikalisches Vorbild“, betonte der Chef der Schlossberg-Musikanten, Josef Maier, bei der Ehrung des Jubilars, die er zusammen mit Dietmar Bohl vornahm. Das Badnerlied erklang für Horst Karche, das schon immer dessen persönliche Hymne war. Seine musikalischen Weggefährten habe er seit jeher mit der fröhlichen und herzlichen Art immer wieder neu motiviert, so Josef Maier.

Die Güttinger Schlossberg-Musikanten haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem festen Bestandteil des musikalischen Lebens in der ganzen Region entwickelt. Sie tragen zu ihren Auftritten mit viel Stimmung auf hohem Niveau bei. Musikalischer Leiter ist seit Jahren Hans Nägele. Die Volksmusikkapelle ist trotz ihrer Erfolge immer auf der Suche nach musikalischem Nachwuchs für Tenorhorn und Klarinette.

Die nächsten Termine führen bis nach Konstanz

Der nächste Auftritt der Schlossberg-Musikanten ist am Samstag, 18. Juni, in Kaltbrunn. Weitere Termine sind am Donnerstag, 30. Juni, auf Hof Höfen, am Sonntag, 17. Juli, beim Hausherrenfest Radolfzell, am Freitag, 5. August, auf dem Rathausplatz in Güttingen, am Samstag, 6. August, im Radolfzeller Zunfthaus, am Donnerstag, 18. August, auf Hof Höfen, am Sonntag, 11. September, im Stadtgarten Konstanz und am Sonntag, 18. September, beim Güttinger Dorffest.