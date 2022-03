Radolfzell vor 3 Stunden Mit 80 Stundenkilometer durch 30er-Zone gebrettert Ein 28-jähriger Autofahrer ist der Polizei mit über 40 Stundenkilometern zu viel bei einer Geschwindigkeitskontrolle aufgefallen. Ihm blühen nun diverse Strafen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa