Was haben die Stadtverwaltung und der damalige OB Martin Staab die städtischen Finanzen für das Haushaltsjahr 2021 nicht schlecht gerechnet. Das Regierungspräsidium und Staab sprachen von einem „strukturellen Defizit“. Die Stadt Radolfzell würde mehr Geld ausgeben als einnehmen. Eine Taskforce, also eine schnelle Eingreiftruppe, wurde mit Stadträten aus den Fraktionen vor den Haushaltsberatungen gebildet. Sie rechneten hin, sie rechneten her, sie strichen mal da und mal dort und kamen auf dieses Ergebnis: Ein erwartetes und vorhergerechnetes Minus im Ergebnishaushalt könne gerade noch auf zwei Millionen begrenzt werden. Um „nur“ zwei Millionen minus zu machen, sind unter anderem die Gebühren für Kinderbetreuung, der Kinderzeit und der Musikschule angehoben worden.

Von einem Minus ist keine Rede mehr

Ein Jahr später sieht das Jahresergebnis 2021 komplett anders aus. Die Stadt Radolfzell hat im abgelaufenen Jahr mit einem finanziellen Ergebnis von 8,7 Millionen Euro plus statt mit zwei Millionen minus abgeschlossen. Wie Petra Ohmer, Leiterin des Fachbereichs Finanzen, vor dem Verwaltungs- und Finanzausschuss einräumen musste, sei das „außerordentlich gut“.

Den rasantesten Sprung im Ergebnishaushalt machte die Gewerbesteuer. Statt den von der Finanzverwaltung erwarteten 15,5 Millionen Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr 20,4 Millionen Euro eingenommen. Das ist fast exakt die Summe aus 2020. Da hat die Stadt Radolfzell 20,6 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen verbuchen können, allerdings war darin eine Ausgleichszahlung von 4,6 Millionen durch das Land für die Lasten der Corona-Pandemie enthalten. Auch bei den Schlüsselzuweisungen durch das Land schnitt Radolfzell mit über 2,5 Millionen Euro besser als der Planansatz ab. Zum guten Zahlen-Ergebnis hat auch der Verkauf von Grundstücken beigetragen, der Erlös lag mit 7,8 Millionen Euro zwei Millionen über dem Planansatz. Und dann hat die Stadt mit 10,5 Millionen Euro auch noch zwei Millionen weniger für Investitionen ausgegeben als geplant.

Jürgen Keck: „Und jährlich grüßt das Murmeltier."

Diese enorme Verbesserung des Gesamtergebnisses ist von den Stadträten im Ausschuss zwar mit Wohlwollen betrachtet worden, es führte aber auch zu Kritik an der Aufbereitung der Zahlen für die Haushaltsberatungen. Auch für das Jahr 2022 hat die Finanzverwaltung ein Minus von 2,2 Millionen Euro vorhergesagt. Diese Praxis oder diese inhaltliche Kluft zwischen den Vorgaben für die Haushaltsplanberatungen und dem dann tatsächlich eintretenden Ergebnis kritisierte FDP-Stadtrat Jürgen Keck: „Und jährlich grüßt das Murmeltier, das Ergebnis ist immer besser, als es prognostiziert wird.“ Er sah sich bestätigt, dass seine Fraktion wegen der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes gegen den Haushalt 2021 gestimmt habe: „Wir drehen an der Gebühren- und Steuerschraube und stehen dann doch wesentlich besser da.“

Der disziplinierte Gemeinderat

Walter Hiller von den Freien Wählern bewertete das ähnlich: „Ich kenne keine Abrechnung, in der wir nicht besser als im Haushaltsplan abgeschnitten hätten.“ So ergab die Rechnung des Stadtrats: „Wir haben mehr Geld, als wir ausgeben können.“ Das sah SPD-Stadtrat Norbert Lumbe, Mitglied der Taskforce, etwas anders: „Das Ergebnis ist Ausdruck eines sehr disziplinierten Gemeinderats.“ Das gute Ergebnis in der Liquidität führte Lumbe auf den Investitionsstau zurück: „Es stehen viele Aufgaben an.“ Auch Siegfried Lehmann (FGL) traute den vorgelegten Zahlen nicht: „In fünf Jahren sind wir blank, was die Rücklagen angeht.“ Allerdings forderte er bei der Aufbereitung der Haushaltspläne mehr „Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit“ an.

Helmut Villinger (CDU) mochte das Ergebnis nicht richtig glauben. Die vergangenen zwei Jahre habe der Gemeinderat um jede Kleinigkeit gerungen, „und jetzt diese Überraschung, wir haben zehn Millionen im Rücken“. Das passt für Villinger alles nicht richtig zusammen. Eine Erklärung hatte der CDU-Stadtrat für die im Ergebnis unterschiedlichen Zahlenwerke parat: „Die Hälfte der geplanten Investitionen werden so oder so nie umgesetzt.“

Auch beim Personal gespart

An diesem Punkt will OB Simon Gröger ansetzen. „Ziel ist es für die Verwaltung, die Spanne zwischen geplanten und umgesetzten Investitionen zu verkürzen.“ Da brauche es neue Mitarbeiter für die Bauverwaltung. Die Stadt hat beim Personal 1,6 Millionen Euro weniger ausgegeben, als geplant. Etliche Stellen sind nicht besetzt. Die Frage von Kämmerin Petra Ohmer stellt sich bei jedem Haushaltsplan neu: „Was kann die Verwaltung leisten?“