Im Zeitraum vom 6. bis zum 10. September werden die Radolfzeller auf dem Milchwerk Musik Festival durch einen bunten Mix der Musikwelt geführt. Rock und a capella sind bereits durch die Bands SAD, Audesno und Les Brünettes vertreten. Am dritten Abend der Veranstaltung wird eine andere Richtung eingeschlagen und es gibt Schlager zu hören. Bei einer Mischung aus Rock-Pop und deutschen Texten will Sänger Ben Zucker am Freitag, 8. September, mit seinem Talent überzeugen. Die Show des Solosängers wird laut Veranstalter gekennzeichnet sein von tiefsinnigen Texten und mitreißenden Melodien.

Die Liebe des Sängers zur Musik habe aber nicht mit dem Schlager begonnen, so der Veranstalter Live Stage Entertainment. Demnach habe der Musiker sich früher mit englischen Grunge- und Rocksongs beschäftigt, bevor er sich der deutschen Sprache zugewendet habe. Dass er mit seinem Genrewechsel die für ihn passende Richtung eingeschlagen hat, zeige sich an dem Erfolgsaufstieg, den er in den Jahren ab 2018 zu verzeichnen habe.

Radolfzell Frauenpower trifft auf a capella: Im Milchwerk gibt es Musik ohne Instrumente zu erleben Das könnte Sie auch interessieren

Nach seinem TV-Auftritt beim „Schlagercountdown“ habe er mehrfach Top 1-Platzierungen in den deutschen Album-Charts erreichen können. Der Schlagersänger könne zudem zwei Nominierungen für den Echo und eine Auszeichnung beim Fest der Volksmusik als Newcomer des Jahres vorweisen. Die Veranstalter erklären auch, dass 750.000 verkaufte Tonträger, fast 500 Millionen Streams und restlos ausverkaufte Tourneen zusätzlich für seinen rasenden Erfolg sprechen würden.

„Was für eine geile Zeit“, findet der Sänger

Vor einem Jahr war Ben Zucker schon einmal in die Region, als er unter freiem Himmel in Meersburg auftrat. Damals lobte ein Fan: „Die Stimme hat was. Die Texte gehen ans Herz.“

Radolfzell Der Auftakt des Milchwerk Musik Festival wird laut: Rock‘n‘Roll zieht in die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Mit Liedern wie „Was für eine geile Zeit“ oder „Guten Morgen Welt“ habe sich Ben Zucker in Deutschland, aber auch in der Schweiz und Österreich einen Namen gemacht, erklären die Veranstalter weiter. Auf seiner Open-Air-Tournee 2023 tritt der Sänger mit seiner Band auf – im Milchwerk allerdings ausnahmsweise nicht unter freiem Himmel.