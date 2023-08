In wenigen Wochen ist es soweit: Das Milchwerk Musik Festival geht in die letzte Runde. Zum fünften Mal wird das Milchwerk zusammen mit den Veranstaltern von Live Stage Entertainment Bodensee aus Überlingen die Radolfzeller zum Feiern bringen. Vom 6. bis 10. September werden Bands der unterschiedlichsten Musikrichtungen für Unterhaltung sorgen. Ein Blick aufs Programm verspricht, dass für jeden etwas dabei ist.

Welche Künstler auftreten werden und was es über sie zu wissen gibt, stellt der SÜDKURIER in einer Serie nach und nach vor. Die Metallica Tribute Band SAD und die Classic Rock Show Band Audesno werden den Anfang machen am Mittwoch, 6. September. Und eines ist jetzt schon klar: Der Auftakt des Festivals wird laut.

Information und Tickets Der Ticketpreis beträgt 23 Euro pro Person. Das Konzert ist am Mittwoch, 6. September, von 20 bis 23 Uhr. Weitere Informationen und Tickets sind online erhältlich unter www.milchwerk-radolfzell.de sowie unter www.milchwerk-musik-festival.de

Gekürte Metallica Tribute-Band tritt auf

SAD gründete sich 2004 in Norditalien und besteht aus vier Gruppenmitgliedern: Sänger Mattia Montin, Schlagzeuger Ronnie Battizocco, Bassist Matteo Bertoldi und Hauptgitarrist Eddie Thespot. Laut Internetauftritt der Band sind die Mitglieder große Fans der Rocklegenden von Metallica und spielen deren Songs.

Mitglieder der Band SAD, von links: Sänger Mattia Montin, Hauptgitarrist Eddie Thespot, Bassist Matteo Bertoldi und Schlagzeuger Ronnie Battizocco. | Bild: Fotocredit Agentur ROM

Seit Jahrzehnten herrsche Metallica mit bekannten Titeln wie „Nothing Else Matters“ auf dem Thron des Rock‘n‘Roll – dem nachzueifern stelle nach Angaben des Festivalbetreibers eine große Aufgabe dar. Das sei aber eine Aufgabe, welche die Tribute Band erfolgreich zu meistern wisse. Dieser Meinung ist auch der offizielle italienische Metallica Fanclub „Zonametallica“, der SAD im Jahr 2007 zur besten Metallica Tribute-Band kürte.

Ein Jahr später wurden sie zusätzlich vom amerikanischen Metallica Fanclub „Metclub“ anerkannt und autorisiert. Kurz gesagt: Wer seinen Rocklegenden im Herzen ganz nah sein will, ist bei SAD‘s Liveperformance richtig.

Audesno führt in die Vergangenheit

An diesem Abend soll es dem Rockerherz aber an nichts fehlen, auch die zweite Rockband des Abends namens Audesno hat sich großen Legenden verschrieben wie Jimmy Hendrix, the Sweet, Slade oder Black Sabbath. Gemeinsam lassen Bandgründer Thilo Herrmann (Mitglied bei der internationalen Band Feanor) und Paddy Strobel (The Voice of Germany) mit ihren drei weiteren Bandmitgliedern die Wände wackeln. Ein Plus-Punkt: Der Sänger Paddy Strobel stammt aus Aach, was den Auftritt im Milchwerk für ihn zu einem echten Heimspiel machen dürfte.

Seit bald zehn Jahren tritt Audesno laut eigener Aussage auf Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf und habe sich so eine stetig wachsende Fangemeinde erarbeitet, wie auch ein Auftritt bei der Mögginger Rocknacht im November 2022 zeigte. Der Veranstalter teilt weiter mit, dass die Band durch ihre authentische Bühnenshow die Zuschauer begeistere und durch eine Zeitreise der Rockgeschichte führen würde. Nostalgie ist für Rockfans also vorprogrammiert.