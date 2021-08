Im Wahlkampf ist es für die Kandidaten üblich, sich mit Vereinen und Institutionen zu treffen, die in der Gesellschaft eine wichtige Rolle einnehmen. Dies hatte auch Amtsinhaber Martin Staab vor, als er Vereine und Ehrenamtliche, darunter auch den Mieterbund Konstanz-Radolfzell, um einen Gesprächstermin bat.

In den vergangenen acht Jahren als Oberbürgermeister sei er für Menschen aus Radolfzell und den Ortsteilen, die das Gespräch gesucht hatten, stets ansprechbar, schreibt Staab in dem Anschreiben. Und das Thema Vereine und Ehrenamt lägen ihm am Herzen, er wolle die Gedanken zu Themen in der Stadt und Anliegen, die die ehrenamtliche Arbeit betreffend, hören. Das Gespräch solle etwa eine halbe Stunde dauern.

Radolfzell Das Rennen ums Rathaus ist eröffnet: Martin Staab und Simon Gröger haben ihre Bewerbungen eingereicht Das könnte Sie auch interessieren

Verwundert darüber zeigt sich der Mieterbund. Herbert Weber, Vorsitzender des Vereins, antwortete auf die Einladung des OB-Kandidaten mit einer deutlichen Absage. Die Einladung Staabs sei allein dem Wahlkampf geschuldet.

Anders als alle anderen Oberbürgermeister und Bürgermeister rund um den See habe Staab in den vergangenen acht Jahren keine Gesprächsanfrage des Mieterbundes persönlich angenommen, berichtet Weber auf Nachfrage dieser Zeitung. Man habe ihn und Günther Weiss, Vorstandsmitglied aus Radolfzell, stets an Thomas Nöken, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Baurecht, verwiesen. Der Mieterbund sei an untere Stellen delegiert und abgefertigt worden, schreibt Weber als Antwort auf Staabs Einladung.

Mieterbund sieht Einladung nur als Wahlkampf-Thema

„Wir als Vertreter der Mieterinnen und Mieter in Radolfzell sehen keine Notwendigkeit, die Arbeit eines OB-Staabs zu unterstützen und auf dessen Einladung, die wir vordergründlich als Alibifunktion sehen, einzugehen“, so Weber weiter in dem Antwortschreiben.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER betont Weber seine deutliche Antwort: „Wir haben mit allen Oberbürgermeistern ein gutes Verhältnis, sie nehmen unsere Expertise in Anspruch, suchen unseren Rat und beziehen uns in Mietfragen mit ein. Nur in Radolfzell nicht. Da ist mir jetzt die Zeit zu schade für ein Treffen“, sagt Herbert Weber. Der Mieterbund hat in Radolfzell rund 1400 Mitglieder.

Radolfzell Mieterbund kritisiert Baupolitik der Stadt: „Radolfzell baut nicht nachhaltig“ Das könnte Sie auch interessieren

Martin Staab wiederum beteuere, dass er Amt und Kandidatur klar voneinander trenne. Und er nicht als Oberbürgermeister das Treffen angefragt habe, sondern als Bewerber. Außerdem habe die Verwaltung in den vergangenen Jahren sowohl mit dem Mietspiegel als auch den „Runden Tisch Wohnen“ zwei Projekte gemeinsam mit dem Mieterbund realisiert. Daran sei auch er beteiligt gewesen, so Staab.

Die ersten Sitzungen habe er sogar noch selbst geleitet, danach habe er das Projekt an die obere Führungsebene abgegeben, weil diese Arbeitsweise am effektivsten sei. Martin Staab erneuerte seine Einladung an den Mieterbund und er „lade ausdrücklich auch weitere Mitglieder des Mieterbundes aus Radolfzell zum Gespräch ein, damit nicht „nur“ der Vorstand zu Wort kommt.“ so Staab in seinem Schreiben an Herbert Weber.