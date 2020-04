Die Betrüger gaben sich laut einer Pressemitteilung der Polizei am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchten, zumeist ältere Personen zu verunsichern. Ihr Ziel sei gewesen, Geld zu entlocken. Als Geschichte sei vorgetragen worden, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei, Wohnungen der Angerufenen seien nun also auch gefährdet. In bislang allen der Polizei gemeldeten Fällen seien die betrügerischen Absichten durchschaut worden. Informationen zum Betrugsphänomen, zu weiteren Betrugsmaschen und zu Schutz-Tipps finden sich unter www.polizei-beratung.de