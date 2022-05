von Georg Lange

Michael Blender ging lange für die Radolfzeller Bürger durch das Feuer – im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal sei er kaum aus einem brennenden Haus herausgekommen, erzählte der Feuerwehrmann, der rund ein halbes Jahrhundert im Dienst war. Einmal habe es ihn „beinahe von der Leiter gewickelt“. Solche Leichtsinnigkeiten von damals könnten durch die hohen Sicherheitsstandards und durch die hohen Ansprüche bei der Ausbildung nicht mehr vorkommen, ist sich der 65-Jährige sicher.

Nach 47 Jahren aktiven Dienstes in der Feuerwehr geht Michael Blender nun in den Ruhestand. Genau genommen ist er seit 51 Jahren bei der Feuerwehr. Im Alter von 13 Jahren ist Michael Blender der Jugendfeuerwehr beigetreten. Zuletzt war er der stellvertretende Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell. Mit einem kleinen Fest in der Fahrzeughalle ehrten Bürgermeister Simon Gröger, Feuerwehrkommandant Helmut Richter und Gäste der Bodenseeregion die Verdienste von Michael Blender in seinem außergewöhnlichen Ehrenamt.

Das Drehleiterfahrzeug bei einem Einsatz im März. | Bild: Feuerwehr Radolfzell

„51 Jahre bei der Feuerwehr formen einen Menschen“, erklärt Michael Blender: Man bekomme einen Blick für die Gefahr und nehme die Zuverlässigkeit richtig wahr. Der Feuerwehrmann im Ruhestand lernte bei der Feuerwehr zudem eine Lektion fürs Leben: „Das Bewahren der Ruhe – egal ob Flammen aus dem Fenster schießen oder nicht.“ Bedeutsam für ihn war auch der gute Zusammenhalt unter den Kameraden, mit denen man gemeinsam durch das Feuer geht. All das lasse einen über 50 Jahre aktiv bleiben.

Für andere da sein und helfen

Blender mag diese lange Zeit nicht missen. Selbst an seinem letzten Tag als stellvertretender Kommandant merkte man ihm förmlich an, wie er für das Ehrenamt brennt. Diese Zeit sei ein einziges Erlebnis gewesen, sagte er. Man sei in der Feuerwehr mit einer immer fortschreitenden Technik groß geworden, die nicht nur interessant, sondern auch motivierend war, seinen Dienst in der Feuerwehr zu tun. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER gibt Michael Blender weitere Einblicke in diese Leidenschaft. „Feuerwehrmann sein heißt, für andere da zu sein und anderen zu helfen. Und es ist so ein gutes Gefühl, wenn man etwas Gutes getan hat. Gerade haben wir wieder einen Menschen gerettet“, sagt er.

Oberbürgermeister Simon Gröger eröffnete das Fest für Michael Blender mit einer Laudatio. Bei dem Geehrten sei eine Liebe zur Feuerwehr entbrannt, die ein Leben lang halte. Es sei nicht zu übersehen, dass die Feuerwehr bei ihm eine große Rolle spiele. Blenders Engagement sei ein großes Vorbild für alle Bürger in Radolfzell. Er lebe ihnen Einsatz, die Verantwortung und die Verpflichtung vor. Stellvertretend für die Menschen, die gerettet wurden, bedankte sich Simon Gröger bei Michael Blender und der Feuerwehr – sowohl in der Rolle als Oberbürgermeister als auch persönlich als Bürger.

Auszeichnungen Michael Blender erhielt während seiner 51 Jahre andauernden Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell viele Ehrungen. Mit dem Eintritt in den Ruhestand wurde Michael Blender deren Ehrenmitglied. Er erhielt die Ehrenmedaille des Landesverbandes in Gold (2022), das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen von Baden-Württemberg (2021) und das Feuerwehrehrenzeichen in Gold und in besonderer Ausführung (2021). 2012 bekam Michael Blender das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Während der aktiven Mitgliedschaft erwarb er zwei Leistungsabzeichen in Gold und jeweils drei in Silber sowie in Bronze. Insgesamt wurde Michael Blender fünfmal befördert.

Löschen, Schützen, Bergen, Retten sei in der DNA eines jeden Angehörigen der Feuerwehr angelegt, beobachtete Gröger: Es handle sich dabei um eine Verantwortung, die man nicht ablege, wenn man das Feuerwehrhaus verlasse. Man nehme diese mit. Simon Gröger schätzt den Einsatz bei Tag und in der Nacht und die Bereitschaft, im Team zu arbeiten. Dieser Dienst an und in der Gemeinschaft nehme seines Erachtens den höchsten Stellenwert ein, sagte der Oberbürgermeister.

Feuerwehrkommandant Helmut Richter lobte die außergewöhnlich hohe Leistungsbereitschaft von Michael Blender, seine gute Kameradschaft und uneigennützige Hilfsbereitschaft. Ein Rückblick Richters auf den Werdegang von Michael Blender bei der Feuerwehr machte diese besondere Leistung deutlich: Michael Blender absolvierte in seiner Feuerwehrkarriere insgesamt 13 Aus- und Fortbildungen – darunter auch Lehrgänge, die ihn zum Ausbilden von Maschinisten und Sprechfunker berechtigen.

Insgesamt bildete Michael Blender 40 Jahre lang die Maschinisten und 20 Jahre lang die Sprechfunker für die Feuerwehr aus. Das seien mehr als 1000 Auszubildende, denen er in dieser Zeit sein Wissen weitergegeben habe, so Helmut Richter. Michael Blender erwarb zudem bei der Feuerwehr das Bodenseeschifferpatent, den Gabelstaplerführerschein wie auch Kenntnisse im Umweltschutz und für die Behandlung von Kammerflimmern. Zuletzt absolvierte Michael Blender im Jahr 2016 eine Ausbildung zur Fachkraft für Information und Kommunikation.

Große Sprünge bei Beförderungen

Der Geehrte erhielt in seiner Zeit bei der Feuerwehr fünf Beförderungen bis zum Hauptbrandmeister. Dabei seien ihm in seiner Karriere gleich mehrfach größere Sprünge in der Beförderung gelungen. „Eigentlich gibt es das nicht“, betonte Feuerwehrkommandant Helmut Richter: Aber es gebe Ausnahmeerscheinungen mit einem besonderen Engagement und einer besonderen Motivation – dadurch könne man schneller aufsteigen.

25 Jahre lang bekleidete Blender das Amt des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten. Er war seit dem Jahr 2008 Vorstandsmitglied im Internationalen Bodensee-Feuerwehr-Bund und seit 2010 dessen Präsident. 30 Jahre lang war Michael Blender außerdem Mitglied im Feuerwehr- und Abteilungsausschuss.