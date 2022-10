Manchmal kann auch eine gute Leistung die Entwicklung eines Betriebs hemmen. Wenn zum Beispiel der Erfolg größer ist als die zur Verfügung stehenden Räume für die Herstellung und den Verkauf der produzierten Erzeugnisse. „Dann geht es im Betrieb weder vor noch zurück“, sagt Metzgermeister Hermann Günther über seinen einst beengten Fachbetrieb. Vor vier Jahren baute der Familienbetrieb die seit über 20 Jahren bestehende Metzgerei zum ersten Mal um. Dann erhielt der Betrieb die Möglichkeit, unter neuen Konditionen das angrenzende Lebensmittelgeschäft anzumieten und von Grund auf umzubauen. In die Erweiterung und in den Umbau investierte die Familie rund 400.000 Euro. Entstanden ist ein überaus moderner Metzgerei-Fachbetrieb, der die Sinne anregt und zum Genuss wie auch zum Staunen einlädt. Rund 600 Kunden feierten im September die offizielle Eröffnung des nun vier Mal größeren Metzgerei-Fachbetriebs in der Radolfzeller Schlesierstraße 29.

Allein schon der rund 130 Quadratmeter große neue Verkaufsraum der Metzgerei versprüht eine großzügige Weite und befreit die Kunden aus der ehemaligen Enge des alten Betriebs. Hinzu kam ein Bistro mit 35 bequemen Sitzplätzen für den hauseigenen Mittagstisch und (im Hintergrund unsichtbar) deutlich größere Produktionsstätten. In einer Kooperation mit Unternehmensberatern sowie einem Ladenbauer aus Kulmbach entwickelte der Metzgerei-Fachbetrieb ein modernes und ansprechendes Umbaukonzept, bei dem die neue Glas-Theke aus dem ersten Umbau nicht nur integriert, sondern mit einem geschwungenen gläsernen Fortsatz auf neun Meter erweitert wurde. Daran anschließend befindet sich eine Heißtheke mit einer ausgeklügelten Wärmetechnik für den hauseigenen Mittagstisch samt einem Wärmeschrank für den Außerhausverkauf zubereiteter Gerichte.

Hinter der großzügigen Theke für den Wurst- und Fleischwarenverkauf sowie zwischen Verkaufsraum und Bistro errichtete die Metzgerfamilie zwei „Fokus-Schauschränke“ der besonderen Art. Allein die Details des Umbaus und die Präsentation der Produkte machen den Besuch optisch zu einem Erlebnis. In einem gläsernen „Dry-Ager“ (Trockenreifer) hängen für den Kunden sichtbar mehrere Rinderschöße komplett mit Knochen und ihren Filets. An der Rückwand des Dry-Agers sind orangefarbene Salzsteine aus dem Himalaya-Gebirge angebracht. Zwischen sechs und zehn Wochen trocknen dort die Rinderschöße, damit deren Fleisch in einer salzgeschwängerten Luft einen besonderen Reifegrad und einen einzigartig nussigen Geschmack erhalten. Hinter der Verkaufstheke befindet sich ein weiterer gekühlter Schauschrank für Frischfleisch von Schwein, Kalb und Rind und einem herunter gekühlten Fleischwolf für das frisch zubereitete Hack. Jeder Kunde kann sich so bei Stoßzeiten seine Wartezeit mit immer wieder neuen Entdeckungen in dem Metzgerei-Fachbetrieb vertreiben.

In dem alten Verkaufsraum richtete die Familie einen Beratungsraum für ihren Partyservice ein. Damit erfüllte sich der Metzgerei-Fachbetrieb auch den Wunsch einer ungestörten Beratung seiner Kunden fernab der Theke und des Verkaufsraums. Moderne Medien helfen dabei für die Sichtung des passenden Angebots für nahezu jeden Anlass einer Feier oder Festes. Und wer Radolfzell auf eine neue Art entdecken möchte, kann im Bistro beim Mittagstisch die traditionsreiche Stadt samt Bodanrück auf einer großformatigen Schwarzweiß-Fototapete des Künstlers und Fotografen Andreas Kochlöffel aus einer einzigartigen See-perspektive erkunden.