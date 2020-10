Es erinnert ein wenig an frühere Zeiten. Eine Klasse sitzt vor dem Lehrer, der im Frontalunterricht Inhalte vor einer Tafel mit Kreide festhält. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung ist solch ein Klassenzimmer nahezu undenkbar geworden und doch gibt es zumindest noch eines und zwar an der Mettnau-Schule.

Wolfgang Gutmann, Schulleiter dieser beruflichen Schule und sein Kollege Marco Junge sind stolz.

Schüler helfen mit

Wie aus einer Pressemitteilung der Schule hervorgeht, hat Marco Junge in dem zwischen dem Schulgelände und dem Bodenseeufer gelegenen Schulgarten viele Stunden gemeinsam mit Schülern verbracht und mit ihnen unter dem Motto „Bildung, Begegnung, Bewegung“ einen neuen Lebensraum geschaffen.

Neben Aufräumarbeiten, der Fällung maroder Bäume, der Pflanzung von Obstbäumen, pflegeleichten Gräsern und Rabatten, wurde auch in eine neue Grillstelle, eine Tischtennisplatte und in neue Fahrradstellplätze investiert. Das Herzstück des Gartens ist jedoch das nun mit dem Sonnensegel fertig gestellte grüne Klassenzimmer.

Lehrer will die Räumlichkeit noch so oft wie möglich nutzen

„In Zeiten der Corona-Pandemie, in der Schulen umfangreiche Hygiene-Maßnahmen umsetzen müssen, damit Unterricht unter halbwegs normalen Bedingungen durchgeführt werden kann, ist das grüne Klassenzimmer an den letzten warmen Tagen eine willkommene, wohl eine der sichersten, wenn auch nicht die modernste Alternative“, wird Junge zitiert. Er will die neue Räumlichkeit so oft wie noch möglich für seine Klassen nutzen.

Lernen mit Blick auf den Bodensee

In leichter Hanglage blicken die Schüler nun auf Steinmauern sitzend auf die Tafel, die am Rücken des selbst gefertigten Gartenhauses befestigt wurde. Umgeben von sattem Grün und Blick auf den Bodensee schützt gerade an Nachmittagen das neue Sonnensegel vor Hitze.

Auch Schulleiter Wolfgang Gutmann freut sich über die Fertigstellung. In der Vergangenheit habe es seitens der Lehrer- und Schülerschaft viele Projekte, Ideen und Konzepte gegeben, den Schulgarten wieder verstärkt in den Lebensraum Schule zu integrieren, erklärt er laut Pressemitteilung. Er freut sich deshalb umso mehr, dass dies in seinem letzten Amtsjahr nun gelungen ist.