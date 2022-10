von Gerald Jarausch

An die ganz dicken Bretter wagen sich auch die meisten Kabarettisten nicht so gerne. Es ist einfacher den politischen Betrieb im eigenen Land humoristisch aufzuarbeiten und so die Gunst seiner Zuschauer zu erhalten.

Im Fokus liegt die Politik

Christoph Sieber ist jetzt bei seinem Auftritt im Radolfzeller Milchwerk ein Stück weiter gegangen. Getreu seinem Programmtitel „Mensch bleiben“ hat er sich einem weit übergreifenden Thema gewidmet. Der Menschlichkeit in zunehmend unmenschlicheren Zeiten. Wie bei vielen Kollegen seiner Zunft spielte der politische Betrieb auch in seinen Nummern eine wichtige Rolle – sie sollte jedoch nur Ausdruck deutlich weiter reichender Probleme sein.

Denn Sieber mahnte die Gefahr einer implodierenden Gesellschaft an, die durch das Internet und die steigende Kluft zwischen armen und reichen Menschen besteht. Die digitale Welt ist für ihn mehr Fluch als Segen. Wie soll man auch einen Vorteil darin erkennen, wenn der „intelligente“ Kühlschrank eigenständig Dinge nachbestellt, die man im Zweifel gar nicht benötigt. Oder gar nachweislich Völkermorde begangen werden, die auf Falschnachrichten beruhen, die in den sozialen Medien kursieren.

Angst ist kein Ratgeber

Die so zunehmende Angst in der Gesellschaft ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, wie so oft gerne behauptet wird, sondern „gar keiner“, wie Christoph Sieber klarstellte. Als reines Druckmittel der Mächtigen erfüllt es seine Funktion viel besser. Gleichzeitig brach er eine Lanze für mehr Ambivalenz statt der grassierenden Schwarz-Weiß-Malerei.

In einem als Lied vorgetragenen Text – an dieser Stelle soll nicht verschwiegen werden, dass die musikalischen Fähigkeiten des Kabarettisten eher beschränkt sind – gab er dem Zweifel im Denken des Menschen mehr Raum. Der sollte auch dazu geeignet sein, die großen Missverhältnisse in der Welt zu erkennen. „Wir leben über die Verhältnisse der anderen“, war eine Erkenntnis Siebers an diesem Abend.

Dennoch entließ er das Radolfzeller Publikum, dass er schmeichlerisch zu Beginn als die „Creme de la Creme des Kabarettpublikums“ bezeichnete, positiv gestimmt in die Nacht. Mit einer Spende an die Radolfzeller Tafel ging der Kabarettist mit gutem Beispiel voran.