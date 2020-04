von Sk

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag auf der Terrasse einer Berufsschule in der Robert-Gerwig-Straße eine unerlaubte Party gefeiert. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilt, haben die Jugendlichen nicht nur ihren Müll einfach liegen lassen, sondern auch eine Stange aus der Verankerung gerissen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können oder denen etwas aufgefallen ist, sich beim Polizeirevier in Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 zu melden.