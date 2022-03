Im Böhringer und Güttinger Ortschaftsrat war sie bereits Thema, nun hat sich auch der Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik in seiner jüngsten Sitzung mit der geplanten Photovoltaik-Freilandanlage „Brandbühl“ beschäftigt.

Geplant ist diese zwischen der Bahnlinie Radolfzell-Stahringen und dem Rastplatz Brandbühl an der B33. Bei den Stadträten kam das Vorhaben sehr gut an: Sie beschlossen einstimmig die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die nötige Änderung des Flächennutzungsplans.

Thomas Nöken, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Baurecht, stellte die Eckdaten des Projekts vor: Bei der Photovoltaik-Anlage sei eine Leistung von sechs Megawatt möglich, der produzierte Strom solle an die Stadtwerke Radolfzell geliefert werden.

Noch nicht genügend Dächer zur Stromgewinnung

„Es ist ein Eingriff in die Landwirtschaft und auch das Landschaftsbild, das ist schon klar“, räumte Nöken ein – allerdings brauche man sie aktuell für die Stromgewinnung, solange nicht noch mehr Dächer über Solaranlagen verfügen, und in Zukunft könnte sie wieder abgebaut und die freiwerdende Fläche landwirtschaftlich genutzt werden.

Norbert Lumbe (SPD) sprach sich für das Vorhaben aus: „Ich finde, dass dieses Projekt einige Aspekte aufweist, die in die Zukunft weisen.“ Es sei gut, dass durch die Lieferung des Stroms an die Stadtwerke direkt die Radolfzeller Bürger an der Stromproduktion vor Ort beteiligt werden sollen.

Auch Parkfächen könnten genutzt werden

Anja Matuszak (Freie Grüne Liste) fragte, ob es nicht möglich sei, auch den naheliegenden Parkplatz Brandbühl mit Photovoltaik-Modulen zu überbauen, so könnte dort auch noch Solarstrom gewonnen werden. Christof Stadler (CDU) sprach sich für ihre Idee aus und lenkte die Aufmerksamkeit zusätzlich noch auf den nahen Wanderparkplatz.

Vielleicht könnten dort und auf dem Parkplatz Brandbühl Ladestellen für Elektroautos angebracht werden, regte er an. Grundsätzlich zeigte er sich erfreut über den geplanten Solarpark: „Ich denke, das ist ein sehr positives Projekt“, lobte er. „Es ist reversibel, das ist das angenehmste.“