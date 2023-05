Seit mehr als 40 Jahren engagieren sich Menschen von der Höri als Teil des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) für Flora und Fauna, wie Michael Bauer, Vorsitzender der BUND-Gruppe mitteilt. Er erinnert sich noch an die Anfangsjahre in den frühen 80ern. “Damals gab es noch nicht die umfangreiche Unterstützung unseres Landesverbandes. Wir mussten also unsere Aktivitäten selbst bestimmen“, erzählt er.

Im Naturschutz gab es laut Bauer beispielsweise immer wieder Probleme mit dem Abbrennen von Hangflächen, obwohl dies damals schon zum Schutz der Kleintiere verboten gewesen sei. Deswegen seien die Naturschützer von manchen Landwirten beschimpft worden. Auch die Pflege von Naturschutzgebieten gehörte zum Programm. Etwa das Mähen des Grauen Rieds oder der Quellwiese an der Segete mittels eines Balkenmähers.

Auch die ersten Krötenzäune seien an der Kreisstraße zwischen Weiler und Gaienhofen und dem Abzweig nach Horn aufgebaut worden. Um die wandernden Amphibien aufzufangen, wurde aus Plastikfolien, Holzlatten und Schnur eine Sperrung gebastelt, so Bauer. Dazu gab es selbstgemalte Warnschilder. Selbst Zahlen von damals liegen noch vor: Damals wurden, so Bauer, 1013 Kröten, 104 Frösche und 156 Molche gerettet. Nach dem Wiederbeginn der Krötenzaunaktion 2014 habe sich die Zahl der geretteten Tiere halbiert. Aber das brennende Problem im Umweltschutz sei damals das beginnende Waldsterben gewesen. Michael Bauer erinnert sich, dass trotz aller Informationen durch die Medien ein Großteil der Bevölkerung das Problem negierte. „Da die Bäume – speziell die Nadelbäume – von außen betrachte heil aussahen“, so erläutert er, „haben wir zusammen mit den Förstern mehrere Waldbesichtigungen auf dem Schienerberg organisiert. Erst mit der Sicht von unten erkannten die Besucher, dass die Tannen schon zu 50 Prozent entnadelt waren.“

Die Aktivitäten der damaligen BUND-Gruppe seien stark auf die Information der Bürger über die Probleme des Naturschutzes ausgerichtet gewesen. Es habe Artikel in der Höri-Woche und auch ein eigenes Informationsblatt gegeben. Letzteres sei vierteljährlich gedruckt und an die rund 3500 Haushalte auf der Höri verteilt worden. Darin reichten die Themen von Amphibienschutz über Flächenverbrauch, Naturzerstörung, Schadstoff-Emissionen und Waldsterben bis zum biologischen Gartenbau. Zudem habe die BUND-Gruppe im Keller des Gaienhofener Rathauses eine Ausstellung mit Vorträgen organisieren können. Wegen der großen Beteiligung sei diese Veranstaltung mehrmals wiederholt worden. Dabei hätten Vortragende etwa Tipps zum biologischen Gartenbau gegeben.

In den folgenden Jahren spaltete sich die Höri-Gruppe in dorfbezogene Gruppen auf. Seit Januar sind alle BUND-Mitglieder wieder im „BUND auf der Höri“ zusammengeschlossen.