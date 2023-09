Das letzte Milchwerk Musik Festival geht nicht still und heimlich von der Bühne. Ganz im Gegenteil: Im Zeitraum von Mittwoch, 6. September, bis Sonntag, 10. September, wird im Radolfzeller Milchwerk noch einmal einiges geboten. Mit sechs Musikern und Musikgruppen der verschiedensten Musikrichtungen wird die Veranstaltungsreihe noch ein letztes Mal gebührend gefeiert.

Während an den Vorabenden die Gruppen SAD, Audesno, Les Brünettes und ClockClock sowie Ben Zucker mit seiner Band auftreten, wird der Sonntagabend mit einem Solointerpreten abschließen: Am 10. September wird der deutsche Sänger und Songwriter Max Giesinger auf der Bühne des Radolfzeller Milchwerks stehen.

Informationen und Tickets Das Konzert ist am Sonntag, 10. September, von 20 bis 22 Uhr. Der Preis pro Ticket beträgt 60,95 Euro. Weitere Informationen und Tickets sind online erhältlich unter www.milchwerk-radolfzell.de sowie unter www.milchwerk-musik-festival.de

Max Giesinger ist ein Musiker, der eine lange Vergangenheit in der Musikszene hat. So habe er laut Veranstalter Live Stage Entertainment bereits mit 13 Jahren in einer eigenen Gruppe namens „Deadly Punks“ gespielt. Auch im Jugendalter habe der 1988 geborene Songwriter nicht aufgehört, Musik zu spielen. So habe er neben der Schule jährlich 70 Auftritte gehabt und wechselte in dieser Zeit zwischen mehreren Bands. Laut dem Veranstalter habe der Songwriter zusätzlich zahlreiche Coverversionen und eigene Songs auf YouTube hochgeladen. Instrumentale Begleitung liefert er damals wie heute mit seiner Gitarre.

Live Stage Entertainment beschreibt seine Anfänge als eine „Berg- und Talfahrt“, denn obwohl er sich bei der Mannheimer Popakademie beworben habe, sei er nicht aufgenommen worden. Auch sein 2011 gestarteter Versuch, bei der ersten Staffel von „The Voice of Germany“ teilzunehmen, sei nur mäßig gelungen – damals belegte er den vierten Platz.

Harte Arbeit zahlte sich ab 2014 endlich aus

Sein Durchbruch in der deutschen Musikszene sei dem Sänger dann mit seinem Debütalbum „Laufen lernen“ im Jahr 2014 gelungen. Geschafft habe er dies mithilfe von Crowdfunding und unter eigener Regie. Danach war kein Halten mehr und die harte Arbeit zahlte sich aus: Mit Songs wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ oder „Roulette“ bringt der Sänger Menschen in Deutschland, die Schweiz und Österreich zum Feiern.

Im November des vergangenen Jahres habe er mit seinem Album „Vier“ erneut die Top 10 der deutschen Charts erreicht. Nun kommt Max Giesinger mit seiner Sommertour „Irgendwann ist Jetzt“ nach Radolfzell und spielt live im Milchwerk.